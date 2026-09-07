Джордан Барделла заявил, что Франция возьмет на себя инициативу, которая уже не будет носить исключительно финансовый характер.

Лидер французской ультраправой партии "Национальный фронт" Джордан Барделла заявил, что безответственно продолжать предоставлять деньги Украине без каких-либо гарантий. По его словам, для оказания помощи Киеву необходимо положить конец напряженности вокруг Ормузского пролива, пишет Clash Report.

"Мы проголосовали против последней финансовой помощи Украине, выделенной Европой. Было бы крайне безответственно продолжать предоставлять деньги иностранным государствам без каких-либо гарантий. Я имею в виду, что американцы, по крайней мере, проявили достаточно разума, чтобы обеспечить свою поддержку Украины за счет добычи редкоземельных ресурсов", – отметил он.

Барделла выразил уверенность, что лучшая услуга, которую Франция и партнеры могут сейчас оказать украинскому народу и украинскому сопротивлению, – это положить конец напряженности вокруг Ормузского пролива.

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Он подчеркнул: то, что происходит в Ормузском проливе, резко увеличивает доходы России от экспорта нефти и в то же время ослабляет позиции Украины.

"Мы поддерживаем украинский народ, который оказывает сопротивление. Франция останется верной своим обязательствам. Но если мы придем к власти завтра, Франция возьмет на себя инициативу, которая уже не будет просто финансовой – с использованием денег, которых у нас нет, – а дипломатической", – пояснил политик.

Позиция ультраправых Франции в отношении Украины

Как сообщал УНИАН, ранее лидер французской ультраправой партии "Национальный фронт" Джордан Барделла заявил, что безоговорочная поддержка Украины со стороны Франции должна быть заменена более транзакционными отношениями с этой страной, которая находится в состоянии войны. По его словам, разрушенные финансы Франции требуют получения определенной отдачи в обмен на военную помощь Киеву, который уже более четырех лет сопротивляется российскому наступлению.

Барделла подчеркнул, что Франция не оставит Украину, даже если победит Ле Пен, кандидат от партии "Национальный фронт", претендующая на пост президента вместо Эммануэля Макрона.

Стоит отметить, что Ле Пен постоянно лидирует в опросах о намерениях голосования в первом туре. Это вызывает опасения среди союзников Украины, что военная, экономическая и политическая поддержка, которую оказывает Макрон, может оказаться под угрозой.

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