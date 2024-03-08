Сейчас страна усиливает свою обороноспособность.

Силиня

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня сравнила Россию с человеком с алкогольной или наркотической зависимостью, действия которого никогда нельзя предугадать.

"Мы живем по соседству с соседом, который, можно сказать, является алкоголиком или наркоманом, чьи действия мы не можем предсказать. Мы должны осознавать, что живем рядом с Россией, рядом с Беларусью. Россия спровоцировала войну в Украине, и мы действуем по четкому сценарию", - сказала она в интервью Латвийскому радио.

Силиня отметила, что сейчас страна усиливает свою границу. "Мы укрепляемся, чтобы наши оборонительные возможности были объединены по всей Балтии. И эти визуальные изменения на самом деле видны уже сейчас, и они будут еще более заметными в конце этого года", - подчеркнула премьер.

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Отношения России и Латвии: последние новости

Как сообщал УНИАН, в начале марта немецкие истребители впервые перехватили военные самолеты РФ вблизи территориальных вод Латвии.

В прошлом месяце латвийский Сейм решил запретить импорт сельскохозяйственных продуктов из России и Беларуси.

Сегодня стало известно, что шести гражданам России, которые не имеют вида на жительство в Латвии, приказали выехать из страны.

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