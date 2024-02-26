В латвийском правительстве считают, что совместная сельскохозяйственная политика ЕС нуждается в уточнении.

Латвия на законодательном уровне запретила импорт российского зерна, и требует принять подобные меры и ввести санкции против российского экспорта в ЕС на общеевропейском уровне, поскольку такую продукцию можно заменить товарами из Украины, пишет "Укринформ" со ссылкой на заявление в Брюсселе министра сельского хозяйства Латвии Армандса Краузе.

"Мы все еще просим распространить на российское зерно и продовольственные товары европейские санкции. Латвия приняла национальное законодательство, которое защищает нас от российского импорта в Латвийскую Республику. Это не влияет на транзит в третьи страны, в том числе в другие страны ЕС. Но с прошлого четверга наш парламент (Латвии, – ред.) принял запрет на российское зерно и на импорт продовольствия в Латвийскую Республику", – подчеркнул министр.

По его словам, все, что импортируется из России, может импортироваться из Украины. Он отметил, что общая сельскохозяйственная политика ЕС нуждается в уточнении, поскольку со времен ее последнего пересмотра в 2021 году многое изменилось, и сейчас Европа имеет войну на пороге. Украина, например, не может доставлять зерно в Африку, где есть страны, которые в нем остро нуждаются.

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"Сейчас мы имеем эти трудности на (польской) границе. Мы полностью поддерживаем Украину. С точки зрения Европейского Союза, то, что происходит на границе, неясно. Мы должны убедиться, что у нас есть свободное движение товаров между странами ЕС, и что мы не имеем заблокированных границ. Мы должны быстро адаптироваться. И не говорить "мы подумаем об этом, и что-то сделаем через пару лет". Я думаю, война завершится до этого. Мы должны действовать быстро", – подчеркнул Краузе.

Блокада украинско-польской границы

Протесты на украинско-польской границе усилятся. Польские перевозчики планируют с 1 марта возобновить акции, которые приостановили в январе.

В то же время протесты продолжают польские фермеры. Фиксируются случаи, когда в Польше высыпают украинскую агропродукцию, которая направляется транзитом. 25 февраля было открыто восемь вагонов с украинской кукурузой.

Ранее УНИАН писал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Украинскую сельскохозяйственную продукцию не нужно допускать на европейский рынок.

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