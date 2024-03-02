Литаки ФРГ вылетели с латвийской военной базы "Лиелварде".

В пятницу, 1 марта, немецкие истребители впервые перехватили российские самолеты вблизи территориальных вод Латвии.

Как сообщили Военно-воздушные силы Латвии, истребители ФРГ вылетели с латвийской военной базы "Лиелварде". Это первый случай, когда немецкие истребители Eurofighter отправились на такую миссию.

"Патрулирование воздушного пространства НАТО полностью функционирует и члены Альянса способны немедленно реагировать. Сегодня немецкие истребители Eurofighter впервые перехватили два российских военных самолета вблизи территориальных вод Латвии", - отметил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

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Перехват российских самолетов: последние новости

Летом пилоты Нидерландов и Дании были вынуждены поднять истребители F-16 из-за бомбардировщиков РФ, приблизившихся к воздушному пространству Альянса над Северным морем.

В июле сообщалось, что в Сирии российский истребитель пролетел так близко к разведывательному самолету США, что тому пришлось пройти через турбулентный след.

В апреле сообщалось о перехвате российских самолетов над Финским заливом и Балтийским морем.

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