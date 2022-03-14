"Орлан-10" используют для сбора разведданных и определения целей.

Беспилотник типа "Орлан-10", который Россия использует преимущественно в войне с Украиной, упал на территории румынского села Думитра в более чем 100 км от границы.

Об этом пишет румынское издание Hot News.

Беспилотник упал на частный двор, местный селянин сразу же проинформировал правоохранителей о находке.

Модель напоминала миниатюрный самолет и не имела никаких опознавательных знаков, которые могли бы засвидетельствовать, что дрон использовали в военных целях, уточнили в местном отделении полиции.

Журналисты обращают внимание, что, согласно открытым источникам, дрон больше всего напоминал российский "Орлан-10", который РФ применяет с 2014 года в войне с Украиной.

Их уже неоднократно сбивали ВСУ на территории Украины.

"Орлан-10" используют для сбора разведданных и определения целей.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что Альянс не намерен вступать в войну с Россией, однако будет вместе защищать границы каждой из стран-членов в случае агрессии.

12 марта замглавы МИД РФ Сергей Рябков открыто пригрозил обстрелами конвоев НАТО с оружием для Украины после того, как Столтенберг предупредил Россию о последствиях такого решения.

Кроме того, 13 марта россияне дерзко атаковали Яворовский полигон во Львовской области в десятках км от границы с Польшей – членом НАТО. На что президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в следующий раз ракеты российских террористов могут упасть уже на территорию альянса, если НАТО не закроет небо.

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