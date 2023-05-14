Пастор приказывал своим последователям морить голодом своих детей и себя.

Полиция Кении продолжает эксгумировать останки предполагаемых последователей христианского культа Good News International Church, лидера которого Пола Маккензи Нтенге задержали в прошлом месяце.

Как пишет Reuters, в течение этой недели продолжались раскопки неглубоких могил, разбросанных в кенийском лесу Шакахола. В субботу, 13 мая, нашли еще 22 тела. Днем ранее, в пятницу, было раскопано 29 тел, в том числе 12 детей, которые были найдены в одной могиле. Таким образом количество известных жертв возросло до 201.

Правоохранители также продолжают искать тех, кто мог выжить, поскольку еще сотни людей считаются пропавшими без вести.

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"Наша команда судебно-медицинских экспертов смогла эксгумировать 22 тела сегодня (13 мая – УНИАН), но мы не сообщали ни об одном спасенном", – сказала журналистам региональный комиссар Рода Онянча.

Задержание лидера церкви Good News Пола Маккензи Нтенге - что известно

В прошлом месяце стало известно о задержании лидера христианской секты Good News International Church Пол Маккензи Нтенге. По версии следствия, пастор приказывал своим последователям морить голодом своих детей и себя, чтобы они могли попасть на небеса до конца света и "встретиться с Иисусом". Задержание произошло после того, как были обнаружены тела четырех погибших последователей культа.

Пастора взяли под стражу, хоть он и отрицает свою вину и убеждает, что его церковь не функционирует еще с 2019 года. В среду кенийский суд отказал ему в освобождении под залог.

Кроме него полиция задержала 26 человек, которых считают причастными к гибели последователей культа.

Известно, что многие последователи Маккензи скрываются от правоохранительных органов из-за религиозных убеждений. Следствие выясняет, все ли жертвы пастора умерли с голоду.

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