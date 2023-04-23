Среди жертв так называемого пастора были дети.

В Кении лидера христианской секты Good News International Church Пол Маккензи Нтенге приказывал верующим голодать, чтобы "встретиться с Иисусом".

Пастора арестовали 15 апреля, когда обнаружили тела четырех человек, умерших от голода, информируют BBC и Reuters. Впоследствии оказалось, что жертв проповедника гораздо больше.

Следствие выяснило, что пастор убедил верующих, желавших встречи с Иисусом, что этого можно достичь, умерев с голоду. Перед "постом" проповедник "крестил" своих жертв в пруду.

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Всего в рамках расследования правоохранители эксгумировали 21 тело человека. Среди жертв женщины и дети. По данным СМИ, в одной из могил нашли тела целой семьи - родителей и их троих детей.

При этом большинство последователей Маккензи скрываются от правоохранителей из-за религиозных убеждений. Пастора взяли под стражу, хоть он и отрицает свою вину, убеждая, что его церковь не функционирует еще с 2019 года.

Сейчас следствие выясняет, все ли жертвы пастора умерли с голоду.

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