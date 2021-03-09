Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина не позволит ни одному иностранному государству влиять на содержание нового украинского законодательства в сфере национальных меньшинств.
Как говорится в сообщении на сайте МИД Украины, Кулеба провел телефонный разговор с верховным комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств Кайратом Абдрахмановым.
Читайте такжеГермания является главной целью дезинформации России-доклад ЕС
В частности, глава МИД заверил, что Украина рассматривает разнообразие национальных меньшинств как свою особенность и национальное богатство, и намерена и впредь уделять приоритетное внимание сохранению и развитию национальной идентичности меньшинств в соответствии с взятыми на себя международными обязательствами. "Цель в том, чтобы представители национальных меньшинств могли на 100% сохранять и развивать свою идентичность и одновременно на 100% быть гражданами Украины", - подчеркнул Кулеба.
Вместе с тем он отметил, что тема защиты прав национальных меньшинств не должна быть предметом политизации.
В свою очередь, комиссар ОБСЕ согласился с таким подходом министра, необходимостью деполитизации и избежания чрезмерного международного контекста в вопросе нацменьшинств.
Также Кулеба сообщил Абдрахманову о разработке Верховной Радой Украины нового законодательства в сфере национальных меньшинств, которое должно отвечать современным мировым стандартам в этой сфере. В то же время, министр отметил, что Украина "не позволит ни одному иностранному государству каким-либо образом влиять на его содержание".
Кулеба выразил уверенность, что Абдрахманову удастся повысить эффективность реагирования ОБСЕ на серьезные вызовы в сфере соблюдения прав национальных меньшинств, в частности во временно оккупированных Россией Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Отношения Украины и Венгрии
- Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании, который включает, в частности, язык преподавания.
- Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.
- Кроме того, осенью 2020 года во время местных выборов венгерские чиновники во время посещения Закарпатья проводили агитацию за партию "КМКС "Партия венгров Украины". Киев запретил им въезд в Украину.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram