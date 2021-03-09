Глава МИД подчеркнул, что цель Украины, чтобы представители нацменьшинств сохраняли свою идентичность и оставались гражданами Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина не позволит ни одному иностранному государству влиять на содержание нового украинского законодательства в сфере национальных меньшинств.

Как говорится в сообщении на сайте МИД Украины, Кулеба провел телефонный разговор с верховным комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств Кайратом Абдрахмановым.

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В частности, глава МИД заверил, что Украина рассматривает разнообразие национальных меньшинств как свою особенность и национальное богатство, и намерена и впредь уделять приоритетное внимание сохранению и развитию национальной идентичности меньшинств в соответствии с взятыми на себя международными обязательствами. "Цель в том, чтобы представители национальных меньшинств могли на 100% сохранять и развивать свою идентичность и одновременно на 100% быть гражданами Украины", - подчеркнул Кулеба.

Вместе с тем он отметил, что тема защиты прав национальных меньшинств не должна быть предметом политизации.

В свою очередь, комиссар ОБСЕ согласился с таким подходом министра, необходимостью деполитизации и избежания чрезмерного международного контекста в вопросе нацменьшинств.

Также Кулеба сообщил Абдрахманову о разработке Верховной Радой Украины нового законодательства в сфере национальных меньшинств, которое должно отвечать современным мировым стандартам в этой сфере. В то же время, министр отметил, что Украина "не позволит ни одному иностранному государству каким-либо образом влиять на его содержание".

Кулеба выразил уверенность, что Абдрахманову удастся повысить эффективность реагирования ОБСЕ на серьезные вызовы в сфере соблюдения прав национальных меньшинств, в частности во временно оккупированных Россией Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Отношения Украины и Венгрии

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании, который включает, в частности, язык преподавания.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Кроме того, осенью 2020 года во время местных выборов венгерские чиновники во время посещения Закарпатья проводили агитацию за партию "КМКС "Партия венгров Украины". Киев запретил им въезд в Украину.

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Автор: Виталий Саенко