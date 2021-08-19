Также новые правила квалифицируют любые подстрекательства к действиям, "нарушающим общественный порядок", как преступления.

Власти Кубы ввели новые правила использования интернета и социальных сетей.

Постановления были опубликованы после крупнейших за последние десятилетия антиправительственных протестов, охвативших управляемый коммунистами остров, пишет BBC.

В частности, жители использовали социальные сети, чтобы делиться видеозаписями демонстраций и мобилизовать сторонников.

У начавшихся в небольшом городке Сан-Антонио-де-лос-Баньос протестов не было одного официального организатора, однако, судя по всему, людей созывали через онлайн-сообщества.

Читайте такжеТысячи кубинцев вышли на антиправительственные протесты - президент винит во всём США (фото, видео)После того как прямая трансляция на Facebook участников импровизированного марша в Сан-Антонио завирусилась, волна протестов быстро распространилась по стране.

Теперь же новые правила квалифицируют любые подстрекательства к действиям, "нарушающим общественный порядок", как преступления.

Кроме того, интернет-провайдерам приказано отключать доступ к сети пользователям, "распространяющим фейковые новости или наносящим ущерб имиджу государства".

Доступ к мобильному интернету на Кубе появился только в декабре 2018 года, однако дал кубинцам возможность получать новости из разных источников - не только контролируемых государством.

При этом телекоммуникационная сеть страны по-прежнему остается под контролем государства. После протестов пользователи уже обнаруживали, что не могут зайти на Facebook, WhatsApp, Instagram или Telegram.

Кубинские власти утверждают, что новые указы направлены на защиту кубинцев от киберпреступлений, защиту их личных данных и в то же время на защиту государственных чиновников, поскольку, по новым правилам, "никто не может очернить чиновника или революционный процесс" в стране.

В то же время в правозащитной организации Human Rights Watch новые правила называли попыткой ужесточить контроль правительства над интернет-пространством.

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Автор: Катерина Комолова