В качестве примеров такого вмешательства Суарес привел убийство главы "Аль-Каиды" Усама бен Ладена в Пакистане и бомбардировку Югославии.

Мэр Майами Фрэнсис Суарес предложил федеральным властям осуществить военную интервенцию на Кубе.

В качестве примеров такого вмешательства Суарес привел убийство главы "Аль-Каиды" Усама бен Ладена в Пакистане и бомбардировку Югославии. Он предложил рассмотреть возможность нанесения авиаударов по острову.

"Мое предложение заключается в том, что этот вариант следует изучить, нельзя попросту отвергать его", - ответил Суарес на вопрос Fox News о том, предлагает ли он нанести авиаудары, передает kommersant. "Нужно обсудить и рассмотреть это как потенциальный вариант в дополнение к множеству других опций", - добавил он.

"США были вовлечены во множество вещей по всему миру, сложно видеть, как что-то происходит в 90 милях отсюда (около 150 километров - ред.) без какого-либо реального вмешательства США", - сказал он.

На вопрос, куда могли бы быть направлены американские авиуадары, мэр Майами подчеркнул, что не призывает к определенным действиям, передает РБК-Украина.

Читайте такжеРауль Кастро покидает пост первого секретаря ЦК Компартии Кубы

Протесты на Кубе

На Кубе в воскресенье, 11 июля, на акции вышли тысячи человек. Они требовали демократии, кардинальных социально-экономических реформ и более активной борьбы с коронавирусом. Подобных по масштабам манифестаций на острове не было почти 30 лет. Известно о гибели одного человека.

Президент США Джо Байден на фоне протестов выразил солидарность с "кубинским народом и его решительным призывом к свободе и избавлению от трагической хватки пандемии, десятилетий репрессий и экономических тягот". Белый дом намерен скорректировать политику в отношении Кубы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая