Правозащитник не исключает, что это может быть какой-то выходец из ФСБ.

Когда российский диктатор Владимир Путин умрет, на роль первого лица РФ будет назначена переходная фигура.

Об этом в интервью изданию "Обозреватель" заявил российский правозащитник Марк Фейгин.

"Там несколько фигурантов, которые могут быть результирующими фигурами для всей элиты. Это может быть Патрушев, но ему тоже за 70 и, по слухам, он тоже переживал какой-то рак. Хотя он выглядит получше, чем Путин", - говорит он.

Также Фейгин не исключает, что это может быть какой-то выходец из ФСБ России, какой-то молодой генерал.

"Либо это будет какой-то совсем уж нейтральный вариант – между олигархами, спецслужбами, армией. Могут выдвинуть кого-то из второго ряда, чтобы не брать на себя ответственность", - отмечает правозащитник.

По его словам, это будет решаться несколькими людьми из ФСБ.

"Например, они могут поставить Мишустина, нынешнего главу правительства, который формально будет и.о. Но он ассоциируется с экономической сферой. Он мог бы всех устроить, но как переходная фигура, а не как финальная", - заявил правозащитник.

Он добавил, что у преемника Путина будет много задач, среди которых и переговоры с Украиной и по отмене санкций.

Напомним, в последнее время в СМИ циркулируют слухи об ухудшении здоровья президента страны-агрессора Владимира Путина. В связи с чем возникает вопрос о его преемнике. Как удалось узнать журналистам, временно заменить главного кровавого диктатора мира может секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

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