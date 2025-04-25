Речь идет о регулярных перевозах и подключении к общероссийским информационным системам.

РФ запустила первый полноценный контейнерный поезд в Крым через временно оккупированные территории Украины. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в Telegram.

"К сожалению, имеем первый официально подтвержденный и верифицированный россиянами (а после них уже ISW) факт полноценного запуска железнодорожного сообщения в Крым через временно оккупированные территории", - констатировал Андрющенко.

По его данным, первый контейнерный поезд прибыл в Севастополь, пройдя расстояние 3000 км менее чем за 5 дней. Он отправился со Свердловской железной дороги и проехал через Донецк, Волноваху, Розовку и Мелитополь - по полностью оккупированному сухопутному коридору, соединяя захваченные территории с Крымом.

Видео дня

"Конечная точка - порт Севастополя, где грузы перегружают на морские суда. Подготовка к запуску продолжалась с февраля. То есть, с того момента как россияне закончили ремонт участка Волноваха - Розовка... Теперь уже речь идет о развертывании постоянных маршрутов из глубины России (Куйбышевская, Северная, Горьковская, Октябрьская железные дороги), железные дороги оккупированных территорий в азовские и крымские порты", - отметил специалист.

Он отмечает, что речь идет не об одноразовой операции - захватчики говорят о регулярных контейнерных перевозках и подключении к общероссийским информационным системам и документообороту, что означает попытку системной интеграции Крыма и временно оккупированных территорий в логистику РФ.

Кроме того, как добавляет Андрющенко, россияне подключили оккупированные территории к автоматизированной системе продажи электронных билетов на поезда дальнего следования по всей РФ.

"Кассы уже действуют в 12 пунктах Донбасского филиала ("ДНР"), 3 - Луганского филиала ("ЛНР") и в одной точке Мелитополь-Херсонского филиала. Пассажиры могут приобрести билеты не только по РФ, но и в Беларусь, Казахстан, Кыргызстан", - рассказал глава центра.

Он считает, что факт прохождения поезда через Донецк, Волноваху, Розовку и Мелитополь демонстрирует полноценное задействование оккупированных территорий в военно-логистическую инфраструктуру РФ. По словам Андрющенко, это больше, чем серьезный сигнал для украинской безопасности и экономики. К тому же, включение оккупированных регионов в единую инфраструктуру РФ "прекрасно демонстрирует" настоящие планы России в стремлении к миру.

РФ строит новые мосты

Как писал УНИАН, ранее руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал, РФ строит сразу три новых моста, один из которых - железнодорожный.

В частности, железнодорожный мост проходит через реки Берестовую и Кальмиус в районе села Раздольное, через балку Широкую по автомобильной трассе Новоазовск-Мариуполь и в районе новой железнодорожной ветки. Последнюю россияне строили, как резервную весной 2024 года.

По словам Андрющенко, захватчики стремятся кардинально улучшить логистику Ростов-Новоазовск-Волноваха-Донецк для автомобильных дорог и строительство новой железнодорожной ветки Мариуполь-Ростов.

Вас также могут заинтересовать новости: