Песков подтвердил, что работа над мирным соглашением продолжается.

Пока что рано говорить о каких-либо условиях потенциального мирного соглашения относительно прекращения огня в Украине. Такое заявление в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что Крым останется в составе России, а президент Украины Владимир Зеленский "это понимает".

"Работа продолжается. Сейчас предварительно говорить о каких-либо условиях. Работа эта не может вестись в публичном формате. Это может быть только в дискретном формате", - отметил он.

Песков подтвердил, что видение президента США Дональда Трампа относительно войны в Украине совпадает с российской позицией.

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"Я не являюсь пресс-секретарем Трампа, я являюсь пресс-секретарем Путина. Есть много элементов, которые действительно совпадают с нашей позицией", - подытожил он.

"Мирный план" Трампа - последние новости

Как писал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласовании большинства пунктов сделки по Украине. По словам главы Белого дома, сторонам конфликта необходимо встретиться на "очень высоком уровне".

Авторитетные СМИ писали, что американский лидер предлагает признать оккупированный Крым российским и дать гарантии Владимиру Путину относительно того, что Украина не вступит в НАТО.

По данным The Economist, Трамп продает свой "мирный план" по Украине, однако ни европейские страны, ни Украина, ни Россия его не покупают.

В то же время, издание Reuters сообщило, что Украина и Европа ответили на предложение Трампа, внеся поправки к "мирному плану". Они убрали пункт о том, что "Украина не будет пытаться вступить в НАТО".

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