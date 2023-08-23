По мнению эксперта, так самолет падает только в случае полного и внезапного разрушения основных систем управления.

После крушения самолета главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в Тверской области военные эксперты выразили свои версии произошедшего.

Илья Абишев, военный обозреватель "Русской службы Би-би-си", считает, что, судя по кадрам падения, самолет был неуправляем. По его мнению, так самолет падает только в случае полного и внезапного разрушения основных систем управления.

Павел Аксенов, военный эксперт, отмечает, что, судя по траектории полета, самолет включил транспондер (устройство, позволяющее отслеживать маршрут уже в воздухе).

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"В районе деревни Шернево транспондер перестал посылать сигнал. В этот момент самолет продолжал набирать высоту - транспондер отключился во время полета, поскольку на траектории не видно снижения. Это означает, что прибор либо был выключен, либо перестал работать по каким-то иным причинам, но это произошло в воздухе", - пишет Аксенов.

Юрий Федоров рассказал "Агентству", что, по его мнению, на борту самолета произошел взрыв.

"Если бы он был сбит ракетой ПВО, то на видео виден был бы дымный след, я пока не видел следа. Если очевидцы не видели взлетающую ракету и след от нее, то версия с ПВО под вопросом. Если он так падает, то мог быть взрыв на борту или то, что можно назвать терактом", – сказал Федоров.

Крушении самолета Пригожина - подробности

В Тверской области потерпел крушение бизнес-джет Embraer ERJ 135 с бортовым номером RA-02795, принадлежащий Евгению Пригожину. Об этом сообщает Baza. На борту бизнес-джета, по предварительным данным, находились 7 пассажиров, и все они погибли. ТАСС со ссылкой на МЧС пишет о 10 погибших. Близкий ЧВК "Вагнер" канал Grey Zone пишет, что самолет якобы был сбит огнем ПВО в Бологовском районе.

По информации "Фонтанки", Евгений Пригожин был на борту потерпевшего крушение самолета. Помимо Пригожина, в бизнес-джете находились также командиры ЧВК Вагнер, сообщает источник нашего издания.

Журналист Андрей Захаров пишет, что Пригожин вылетел в Россию из Африки, с ним был весь командный состав ЧВК "Вагнер".

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