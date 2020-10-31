29 октября в церкви в центре Ниццы неизвестный с ножом напал на прихожан и туристов. Террорист отрезал голову женщине и тяжело ранил нескольких человек, двое из которых погибли.

Полиция Франции задержала второго подозреваемого в причастности к нападению церкви Нотр-Дам в Ницце.

Об этом сообщает DW со ссылкой на агентство AFP.

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По источникам агентства, под стражу взяли 35-летнего мужчину, который в день преступления предположительно контактировал с нападавшим. Несколькими часами ранее был задержан первый вероятный сообщник убийцы.

Что случилось во Франции

29 октября в церкви в центре Ниццы неизвестный с ножом напал на прихожан и туристов. Террорист отрезал голову женщине и тяжело ранил нескольких человек, двое из которых погибли.

Также полицейские во французском Авиньоне застрелили мужчину, который пытался напасть на них с ножом. Кроме того, в саудовском городе Джедда террорист с ножом напал на охранника консульства Франции.

Все началось с того, что 16 октября во Франции 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения отрубил голову учителю Самюэлю Пати за то, что тот показывал в школе карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. После этого президент страны Эмманюэль Макрон пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами. Ряд исламских стран выразил свое недовольство риторикой Макрона.

В тот же день в стране борьбу с терроризмом перевели на более высокий уровень срочных мер.

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Автор: УНИАН