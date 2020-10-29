Во Франции зафиксирована еще одна атака вероятного исламиста / фото REUTERS
Во французском Авиньоне мужчина с ножом пытался напасть на случайных прохожих и полицейских, выкрикивая исламистские лозунги.
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Об этом сообщает Daily Star, ссылаясь на радио Europe 1. Преступника застрелили полицейские. Ведется следствие.
Нападение произошло около 11:00 – всего через несколько часов после нападения на людей возле базилики Нотр-Дам во французской Ницце.
Нападение на церковь в Ницце: что известно
- Нападение в Ницце произошло возле базилики Нотр-Дам в четверг, 29 октября, около 09:00.
- Погибли две женщины и один мужчина.
- Двоих злоумышленник убил прямо в базилике, третью жертву, когда она попыталась спрятаться в соседнем кафе.
- Нападавший ранен и находится в больнице.
- Мэр Ниццы распорядился закрыть все храмы в городе.
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