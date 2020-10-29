Новое нападение произошло во французском Авиньоне, вскоре после кровавых убийств в Ницце.

Во французском Авиньоне мужчина с ножом пытался напасть на случайных прохожих и полицейских, выкрикивая исламистские лозунги.

Читайте также"А вот и пророк!": Charlie Hebdo нарисовал карикатуру с сексуальным подтекстом на Эрдогана

Об этом сообщает Daily Star, ссылаясь на радио Europe 1. Преступника застрелили полицейские. Ведется следствие.

Нападение произошло около 11:00 – всего через несколько часов после нападения на людей возле базилики Нотр-Дам во французской Ницце.

Нападение на церковь в Ницце: что известно

Нападение в Ницце произошло возле базилики Нотр-Дам в четверг, 29 октября, около 09:00.

Погибли две женщины и один мужчина.

Двоих злоумышленник убил прямо в базилике, третью жертву, когда она попыталась спрятаться в соседнем кафе.

Нападавший ранен и находится в больнице.

Мэр Ниццы распорядился закрыть все храмы в городе.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров