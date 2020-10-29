Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Ниццу,где сегодня напали на прихожан местной церкви и туристов.

Борьба с терроризмом во Франции переведена на высший уровень срочных мер.

Читайте такжеРезня в Ницце: опубликовано видео задержания террористаОб этом сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс, передает kommersant. Он назвал происшедшее в Ницце «подлым и варварским актом, который поверг в траур всю страну». Он также сказал, что реакция властей будет «быстрой и решительной». Согласно французским законам, «срочные меры в связи с терактом» подразумевают мобилизацию полиции и армии для обеспечения безопасности.

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Ниццу.

Что происходит во Франции

Сегодня утром, 29 октября, в церкви в центре Ниццы неизвестный с ножом напал на прихожан и туристов. Террорист отрезал голову женщине и тяжело ранил нескольких человек, двое из которых погибли.

Также сегодня полицейские во французском Авиньоне застрелили мужчину, который пытался напасть на них с ножом. Кроме того, в саудовском городе Джедда террорист с ножом напал на охранника консульства Франции.

Все началось с того, что 16 октября во Франции 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения отрубил голову учителю Самюэлю Пати за то, что тот показывал в школе карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. После этого президент страны Эмманюэль Макрон пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами. Ряд исламских стран выразили свое недовольство риторикой Макрона.

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Автор: УНИАН