Дополнительное перемирие продлится два дня, его могут снова пролонгировать.

Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли договоренности о продлении временного перемирия еще на два дня. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Катара Маджед аль-Ансари.

"В рамках текущего посредничества была достигнута договоренность о продлении гуманитарной паузы еще на два дня в секторе Газа", – написал он в соцсети X (бывший Твиттер).

ХАМАС также заявил, что договорился о двухдневном продлении перемирия при посредничестве Катара и Египта.

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"Была достигнута договоренность с братьями в Катаре и Египте о продлении временного гуманитарного перемирия еще на два дня на тех же условиях, что и в предыдущем перемирии", – сказал официальный представитель ХАМАС в телефонном разговоре с Reuters.

От Израиля пока не было официальных комментариев, но достижение договоренности подтвердил представитель Белого дома Джон Кирби.

Как пишет Times of Israel, Кирби пояснил, что за дополнительные два дня перемирия еще 20 израильских женщин и детей будут освобождены из плена ХАМАС.

Соглашение о четырехдневном прекращении огня изначально предусматривало возможность его пролонгации при условии, что ХАМАС будет оплачивать каждый следующий день тишины, отпуская по 10 заложников.

Кирби также рассказал, что с сегодняшним освобождением уже четвертой группы заложников возникла задержка, поскольку ХАМАС изначально планировал освободить нескольких детей, а их матерей оставить в плену.

Перемирие между Израилем и ХАМАС

Как писал УНИАН, на прошлой неделе Израиль и ХАМАС заключили соглашение о временном прекращении огня. Базовое соглашение предусматривало 4 дня тишины с обеих сторон, освобождение около 50 израильских заложников в четыре этапа в обмен на освобождение из израильских тюрем около 150 палестинцев.

В обоих случаях речь шла об освобождении женщин, детей и подростков, но ХАМАС освободил из плена и нескольких мужчин - граждан Таиланда, Филиппин и России.

Также договоренности предусматривали поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, где фактически вся инфраструктура разрушена, повреждена, или просто не работает из-за активных боевых действий.

Первоначальное четырехдневное перемирие должно было закончиться в ночь на вторник.

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