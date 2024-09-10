Бывший президент Европейского центрального банка представил план "спасения" континента от проблем с экономикой.

В Европе представили план по предотвращению экономического спада на континенте. Документ на 328 страниц был оформлен экс-президентом Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги.

"Это экзистенциальный вызов", - заявил он в отчете.

И добавил, что Европейскому Союзу нужно совершить в два раза больше инвестиций, чем, по плану Маршалла, по окончанию Второй мировой войны. Тогда эта сумма была в размере 13 миллиардов долларов ($150 млрд в эквиваленте на 2024 г.)

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Об этом сообщает Politico. Сейчас, по его мнению, ЕС нужно выводить из периода слабого роста и низкой производительности. Европа отстает от Соединенных Штатов и Китая, поэтому необходимо выпустить новые общие долговые обязательства для финансирования оборонной и промышленной инфраструктуры.

Европа, как сообщает американское медиа, поставила цель снизить выбросы парниковых газов до нуля к 2050 году. Именно это, по словам Драги, нужно использовать, чтобы разработать и впоследствии экспортировать технологии по всему миру.

"Мы достигли точки, когда бездействие заставит нас либо пойти на компромисс в отношении нашего благосостояния, нашей окружающей среды или нашей свободы", - заявил Марио Драги.

В отчете указано, что в Европе промышленность платит на 158% больше за электроэнергию, чем в США. И на 345 процентов — за природный газ.

Возобновление сотрудничества МВФ с РФ

В то время, как Иран передал баллистические ракеты России, Запад все еще анализирует, как действовать дальше.

"Нет надежного способа помешать таким видам передачи, кроме того, чтобы западные государства взяли под контроль Каспийское море или воздушное пространство над ним, или же воздушное пространство над РФ или Ираном", - заявил исследователь Международного института стратегических исследований США Фабиан Гинц.

Кроме того, МВФ намерен возобновить сотрудничество с РФ. В МИД Украины сделали заявление, в котором настойчиво призывают главное финансовое учреждение ООН не легитимизировать российский режим, развязавший полномасштабную войну.

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