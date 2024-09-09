Там заявили, что любая передача иранских баллистических ракет России будет означать эскалацию.

Администрация президента США "встревожена" новостями в СМИ о том, что Иран передал или собирается передать России баллистические ракеты для последующих ударов по Украине.

Об этом Голосу Америки сообщили в Белом доме. Шон Саветт, представитель Совета нацбезопасности сказал, что США "обеспокоены этими сообщениями". "Любая передача иранских баллистических ракет России будет означать значительную эскалацию поддержки Ираном войны против Украины", - сказал Саветт, но не детализировал, знают ли США о такой передаче.

Саветт отметил, что США и партнеры по G-7 и НАТО "четко заявили... что готовы организовать значительные последствия" в случае передачи Ираном ракет РФ.

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Аналитики в комментариях изданию выразили мнение, что Запад столкнулся с дилеммой, как действовать дальше, когда обнаружит передачу иранских ракет России.

Одним из важнейших, но в то же время проблематичных действий будет запрет самой передачи, сказал Фабиан Гинц, исследователь Международного института стратегических исследований США.

"Нет надежного способа помешать таким видам передачи, кроме того, чтобы западные государства взяли под контроль Каспийское море или воздушное пространство над ним, или же воздушное пространство над РФ или Ираном и, соответственно, развязали тотальную войну, которой США не хотят", - озвучил радикальный сценарий Гинц.

Бехнам Бен Талеблу, старший научный сотрудник Фонда защиты демократий, сказал, что Запад может сорвать передачу ракет, попытавшись провести диверсию в ракетной программе Ирана или рассекретив разведывательные данные, которые обнаруживают такую передачу, и оперативно обнародовать их, чтобы попытаться сдержать Иран.

Иранские ракеты для РФ

По данным СМИ, передача России будет касаться иранских ракет Fath-360 и Ababil, обе из которых классифицируются как баллистические ракеты малой дальности с радиусом действия менее 300 км. Дело в том, что такие иранские ракеты могут высвободить ракетные запасы самой РФ для дальнобойных ударов по Украине.

Иранский депутат Ахмад Бахшаеш Ардестани подтвердил, что Иран поставляет России оружие, однако ранее миссия Ирана в ООН отвергла обвинения относительно передачи баллистических ракет малой дальности в РФ.

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