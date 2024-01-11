Президент Румынии Клаус Йоханнис не сможет повторно баллотироваться в своей стране.

Президент Румынии Клаус Йоханнис хочет заменить Шарля Мишеля на посту председатель Европейского совета, когда тот будет баллотироваться на выборах в Европарламент. Среди кандидатов на должность председателя Евросовета есть даже пророссийский лидер Венгрии Виктор Орбан.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, Йоханнис присоединяется к небольшому списку претендентов на эту должность. Среди кандидатов ранее называли экс-премьера Италии Марио Драги и главу МИД Люксембурга Ксавье Беттеля.

Отмечается, что в этом году завершается второй президентский срок румынского лидера и он не имеет права баллотироваться снова. По оценке агентства, ему будет нелегко получить должность главы Евросовета, если президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен останется на второй срок. Это связано с тем, что они оба являются членами правоцентристской Европейской народной партии.

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Представитель офиса Йоханниса отказался комментировать планы румынского президента.

Также источники Bloomberg рассказывают, что Драги не заинтересован в работе в ЕС, а Ксавье Беттель в понедельник в интервью RTL заявил, что пока он не является кандидатом на какие-либо должности в ЕС и хочет остаться в своей стране.

Йоханнис и отношения с Украиной

В октябре 2023 года президент Владимир Зеленский посетил Румынию и подписал с Йоханнисом двустороннюю декларацию о ключевых направлениях взаимодействия между странами.

Как сообщил Зеленский, Румыния с начала полномасштабной захватнической войны России предоставила Украине оборонную, политическую, гуманитарную и экономическую помощь.

Ранее в этом году Йоханнис уже успел поговорить с украинским лидером. Лидеры двух государств договорились начать консультации по двусторонним гарантиям безопасности в рамках Совместной декларации "Группы семи" и Украины,

Стоит добавить также, что при президентстве Йоханниса на территории Румынии решили создать центр подготовки украинских пилотов на истребителях F-16, а также центр по обслуживанию и ремонту.

Кроме того сообщалось, что Румыния намерена сыграть ключевую роль в восстановлении Украины после завершения войны с Россией.

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