В украинском МИДе считают абсурдом легитимацию российского режима со стороны МВФ.

Украина настойчиво призывает Международный валютный фонд не возобновлять сотрудничество с Российской Федерацией, которая начала и продолжает захватническую войну против Украины. Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

В частности, Украина обеспокоена сообщениями о том, что МВФ планирует возобновить сотрудничество с Россией и направить миссию в Москву.

"Для главного финансового учреждения ООН было бы абсурдом легитимизировать российский режим, который фактически разрушил сами основы Устава ООН, начав крупнейшую захватническую войну в Европе со времен Второй мировой и совершая ужасные зверства против украинского народа", - отмечается в заявлении.

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В этой связи, в МИД Украины призывают МВФ не возобновлять никакого сотрудничества с Россией и оставаться преданными Целям и Принципам Устава ООН.

"Обращаемся ко всем ключевым стейкхолдерам, странам-членам и менеджменту МВФ с призывом еще больше изолировать государство-агрессора и не возобновлять диалог, пока РФ убивает гражданских, детей, разрушает не только Украину, но и международные правила и принципы в целом", - говорится в заявлении.

Возобновление сотрудничества МВФ с РФ

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд станет первым крупным международным финансовым органом, который отправит свою официальную миссию в РФ после вторжения в Украину в феврале 2022-го.

Миссия Международного валютного фонда начнет работу в онлайн-формате 16 сентября, а впоследствии ожидается визит делегации в Москву, где состоятся встречи с российскими официальными лицами. Возглавлять миссию будет аргентинец Жак Миньян.

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