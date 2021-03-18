Кремль отреагировал на слова Байдена о "Путине-убийце" немногословным заявлением / УНИАН

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал утверждения американского главы Джо Байдена, что Путин является убийцей, "очень плохими высказываниями".

Об этом шла речь на брифинге Пескова в Кремле, цитирует оппозиционный телеканал Дождь.

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"Я не был бы многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США", – ответил Песков.

Он заявил, что Байден "однозначно не хочет налаживать отношения с Россией". И еще раз повторил, что "ничего добавлять" не будет.

Вопрос журналистов, планирует ли Путин ответить Байдену, он переадресовал министерству иностранных дел РФ.

"Посол приглашен в Россию для консультаций, для ревизии отношений, другого нам нечего добавить", – сказал Песков.

Обострение в отношениях США и России

  • В своем большом интервью для ABC News глава США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли тот Путина убийцей.
  • Кроме того, президент Соединенных Штатов уточнил, что Путину придется "заплатить", если Вашингтон докажет вмешательство России в американские выборы.
  • Россия немедленно отозвала своего посла в Москву "для консультаций".
  • На фоне выхода интервью Минфин США объявили очередной пакет санкций против Москвы за отравление критиков Кремля.
  • Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила, что Администрация Байдена будет "прямолинейно действовать в отношениях с Российской Федерацией".

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Автор: Яна Ставская