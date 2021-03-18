Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал утверждения американского главы Джо Байдена, что Путин является убийцей, "очень плохими высказываниями".
Об этом шла речь на брифинге Пескова в Кремле, цитирует оппозиционный телеканал Дождь.
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"Я не был бы многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США", – ответил Песков.
Он заявил, что Байден "однозначно не хочет налаживать отношения с Россией". И еще раз повторил, что "ничего добавлять" не будет.
Вопрос журналистов, планирует ли Путин ответить Байдену, он переадресовал министерству иностранных дел РФ.
"Посол приглашен в Россию для консультаций, для ревизии отношений, другого нам нечего добавить", – сказал Песков.
Обострение в отношениях США и России
- В своем большом интервью для ABC News глава США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли тот Путина убийцей.
- Кроме того, президент Соединенных Штатов уточнил, что Путину придется "заплатить", если Вашингтон докажет вмешательство России в американские выборы.
- Россия немедленно отозвала своего посла в Москву "для консультаций".
- На фоне выхода интервью Минфин США объявили очередной пакет санкций против Москвы за отравление критиков Кремля.
- Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила, что Администрация Байдена будет "прямолинейно действовать в отношениях с Российской Федерацией".
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