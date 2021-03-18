Песков сбежал от вопроса, готовит ли Путин ответ Байдену.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал утверждения американского главы Джо Байдена, что Путин является убийцей, "очень плохими высказываниями".

Об этом шла речь на брифинге Пескова в Кремле, цитирует оппозиционный телеканал Дождь.

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"Я не был бы многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США", – ответил Песков.

Он заявил, что Байден "однозначно не хочет налаживать отношения с Россией". И еще раз повторил, что "ничего добавлять" не будет.

Вопрос журналистов, планирует ли Путин ответить Байдену, он переадресовал министерству иностранных дел РФ.

"Посол приглашен в Россию для консультаций, для ревизии отношений, другого нам нечего добавить", – сказал Песков.

Обострение в отношениях США и России

В своем большом интервью для ABC News глава США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли тот Путина убийцей.

Кроме того, президент Соединенных Штатов уточнил, что Путину придется "заплатить", если Вашингтон докажет вмешательство России в американские выборы.

Россия немедленно отозвала своего посла в Москву "для консультаций".

На фоне выхода интервью Минфин США объявили очередной пакет санкций против Москвы за отравление критиков Кремля.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила, что Администрация Байдена будет "прямолинейно действовать в отношениях с Российской Федерацией".

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Автор: Яна Ставская