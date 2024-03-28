Глава СВР России пробыл в Пхеньяне три дня, сообщили журналисты.

Идет война в Украине, и Кремль отправлял к своему союзнику - в Северную Корею (КНДР), главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

Об этом пишет Newsweek. Издание сообщает, что Нарышкин пробыл в Пхеньяне три дня - с 25 по 27 марта. Там он провел переговоры с министром государственной безопасности Северной Кореи Ри Чанг. В частности, отмечается, что продолжались переговоры о международной и региональной ситуации.

Кроме того, стороны обсудили "практические вопросы для дальнейшего усиления сотрудничества, чтобы справиться с постоянно нарастающими шпионскими и заговорщицкими шагами враждебных сил".

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Отмечается, что Нарышкин является близким соратником Путина, ранее действующий руководитель СВР занимал должность главы администрации Кремля и спикера нижней палаты российского парламента.

"Зарубежные поездки высокопоставленных чиновников разведки обычно не обнародуются в режиме реального времени, если только это не преследует определенные цели", - пишет издание.

В центре внимания новости - Россия и КНДР сотрудничают

Россия имеет близкие связи с Северной Кореей, которые усилились на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину. Публично известно, что КНДР поставляет РФ боеприпасы к артиллерии и дальнобойные ракеты для ударов по Украине. К примеру, накануне стало известно, что КНДР отправила в Россию 7000 контейнеров боеприпасов.

РФ поставляет нефть Северной Корее в обмен на оружие, несмотря на санкции ООН. Этот процесс удалось зафиксировать благодаря спутниковым снимкам, которые проанализировало Financial Times.

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