Скандальное заявление Лаврова изменило позицию Тель-Авива.

Министр обороны Алексей Резников высказался по поводу заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова - он предположил, что Гитлер имел еврейские корни и сравнил его с Владимиром Зеленским.

Так, с начала полномасштабного вторжения в Украину, Израиль пытался держать нейтралитет. Впрочем, скандальное заявление Лаврова изменило позицию Тель-Авива. Об этом напомнил Резников в эфире телемарафона.

В ходе разговора он в шутку отметил, что глава МИД РФ сделал все возможное, чтобы сблизить Украину и Израиль.

"Благодаря таким усилиям проукраински настроенного министра иностранных дел России Израиль повернулся наконец в нашу сторону. До этого израильские власти держали устойчивый баланс в вопросе войны: ни с Украиной, ни с Россией", - заявил министр.

"После всех высказываний Лаврова, он красавчик, я считаю", - подытожил министр обороны.

Напомним, Путин извинился перед премьером Израиля за заявление Лаврова о "еврейском происхождении" Гитлера.

Ранее в интервью итальянской телекомпании Лавров сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Гитлером. Министр заявил, что у Адольфа Гитлера была "еврейская кровь", а самые ярые антисемиты, как правило, евреи. Израиль был возмущен такими заявлениями.

В Украине заявление Лаврова назвали "пещерным антисемитизмом", а в Германии представитель правительства ФРГ Штеффен Хебестрейт слова главы МИД РФ назвал "абсурдом". Он отметил, что больше в комментариях эта чушь не нуждается.

МИД России не остановился на этом и после скандала с Лавровым решил продолжить серию обвинений израильского правительства, который поддержал борьбу Украины за независимость. Слова главы МИД Израиля Яира Лапида, возмутившегося сравнениями Лаврова евреев, Зеленского и Гитлера, в Москве назвали "антиисторическими".

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