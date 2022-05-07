Министр отметил, что необходимо набраться терпения, ведь врага очень много количественно - и людьми, и техникой.

Министр обороны Алексей Резников сравнил количество российских военных в Украине с фильмами про орков: они прут и прут, их жгут и жгут - Чернобаевка повсюду".

Об этом Резников сообщил в эфире информационного телемарафона, отвечая на вопрос о том, будет ли Украине для уверенности на линии фронта достаточно вооружения, предоставленного партнерами, учитывая ленд-лиз от Соединенных Штатов Америки.

"Так сказать нельзя, потому что все зависит от интенсивности ведения огня: сколько боекомплектов будут тратить наши бригады, батальоны во время ведения боевых действий, потому что у нас достаточно широкая линия фронта. После освобождения Киевской, Черниговской и Сумской областей она стала меньше, но угроза все равно остается. И мы это понимаем... Поэтому нам все еще будет сложно и тяжело", - отметил он.

По словам министра, необходимо набраться терпения, ведь врага очень много количественно.

"У них мало ума, но их много количественно - и людьми, и техникой. Они снимают все со складов и везут, и везут", - отметил Резников.

Министр подчеркнул, что благодаря Вооруженным силам Украины элитные подразделения российских войск "выбиты" из страны.

"Если посчитать количество сбитых самолетов и вертолетов - это означает, что это погибли и экипажи из опытных летчиков, которых они готовили 10-15 лет", - пояснил он.

Глава Минобороны добавил, что судя по документам, обнаруженным на освобожденных территориях, средний возраст российских вояк - 35 лет.

"Это значит, что это такие рейнджеры, которые готовились лет 15, они по сути все выбиты", - уточнил он.

Резников отметил, что для подготовки новой такой "элиты" России понадобится время, поэтому военные, которых РФ отправляет воевать в Украину сейчас, имеют существенно более низкий уровень подготовки.

"Но нельзя все равно преуменьшать угрозу. Их очень много. Как в фильмах про орков: они прут и прут, их жгут и жгут - Чернобаевка повсюду. Но это правда", - добавил министр обороны.

Ранее в ВСУ провели параллели между российскими оккупантами и орками с перспективы книг Толкина.

Вас также могут заинтересовать новости: