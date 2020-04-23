Newsweek: В США медсестра умерла от COVID-19 после 4 отказов больницы спасать ее

У женщины развилась двусторонняя пневмония, но в больнице, где она работала, ей отказали в лечении и отправили домой.

В штате Мичиган медсестра умерла после того, как у нее появились симптомы COVID-19 и развилась двусторонняя пневмония. Но в больнице, где она работала, ей дали лекарство от кашля и отправили домой отдыхать, а позже отказали в лечении четыре раза.

Об этом пишет Newsweek, добавляя, что женщину звали Дебра Гейтвуд. Ей было 63 года. Она работала в Beaumont Hospital в городе Фармингтон-Хиллс в пригороде Детройта. На третьей неделе марта у нее появился кашель и высокая температура.

"В Beaumont отправили ее домой, сказав, что у нее симптомы COVID-19. То есть они подтверждали, что она, скорее всего, с коронавирусом. Но ей так и не провели тест", - сказала дочь погибшей медсестры Кайла Корротерс.

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По словам дочери, Гейтвуд четыре раза отправляли домой из отделения неотложной помощи с лекарствами от кашля и рекомендацией отдыхать. Температура становилась выше, а симптомы ухудшались каждый раз, когда она отправлялась в неотложку. До конца марта у медсестры развилась двусторонняя пневмония. Они упала и попала в другую больницу - Sinai-Grace Hospital в Детройте. Там она умерла.

"Каждый раз ей говорили отдыхать дома. Как это на самом деле может помочь при двусторонней пневмонии? Болезнь слишком тяжелая", - сказала дочь погибшей.

"Очень обидно, что когда она заразилась на работе, которую она выполняла 31 год, ее семья, которой стала клиника Beaumont, не помогла ей. Это, мягко говоря, противно", - добавила она.

На вопрос о протоколе приема в клинике Beaumont ответили: "Когда пациенты обращаются к Beaumont за помощью во время пандемии, мы делаем все возможное, чтобы оценить, отсортировать и помочь пациентам, опираясь на информацию, доступную нам на данный момент. Мы сожалеем о потере каждого пациента, который умер из-за COVID-19 или другой болезни".

Newsweek пишет, что в прошлом месяце у 54-летней медсестры в Детройте обнаружили коронавирус с помощью теста через несколько дней после того, как она вступила в контакт с патогеном на работе в Henry Ford Health System. Через несколько дней ее нашли мертвой дома.

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"В тот момент, когда она вступила в контакт с вирусом, ей должны были сделать тест. Но все ждали появления симптомов. Ей не сделали тест, хотя она работала в больнице, у которой были такие возможности. И это стоило ей жизни", - сказала подруга погибшей Алексис Фернандез.

В Henry Ford Health System ответили, что в вопросе проведения тестов для сотрудников руководствуются инструкциями от Центра контроля и профилактики заболеваний США (CDC).

"В настоящее время CDC рекомендует проводить тесты для работников лишь тогда, когда у них появляются симптомы. На работе или дома на самоизоляции, если сотрудник начал страдать от симптомов, ему рекомендуют связаться с отделом здоровья персонала для немедленного проведения тестирования", - сообщили в клинике.

Newsweek пишет, что в США 9282 медицинских работника были заражены коронавирусом. И по меньшей мере 27 из них умерли по состоянию на 9 апреля.