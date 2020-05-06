American Interest: России грозит голод из-за коронавируса

Пандемия COVID-19 разоблачила недееспособность российской властной вертикали, поэтому существуют два потенциальных сценария развития событий в стране.

Кризис из-за коронавируса - это не тот тип вызовов, которого российское правительство могло ожидать. Хоть Россия и готовилась к реальным или мнимым угрозам со стороны геополитических врагов и внутренних оппонентов, пандемия ударила и теперь парализовала всю систему персонализированной власти.

Россия, как и весь мир, провалила испытание коронавирусом. Но определенные качества российского провала отличаются особой логикой, которая усложнит выход Москвы из кризиса. Об этом на страницах American Interest пишет эксперт Фонда Роберта Боша Лилия Шевцова.

Российский случай представляет редкий феномен: государство, привыкшее к выживанию методами мобилизации и милитаризации, вдруг показало, что не способно функционировать в чрезвычайных ситуациях. В то время, как лидеры нелиберальных стран и либеральных демократий одинаково обратились к военной риторике и массовым карантинам для борьбы с пандемией, президент Владимир Путин избрал заметно слабый подход. Вместо того, чтобы закрыть всех дома, российская власть объявила "нерабочие недели" или " недели "высокой тревоги", как будто боялась признать серьезность пандемии.

"Авторитарная система, которая не хочет применять авторитарные инструменты? Это очень необычно", - пишет автор.

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Путин также избегал обращения к народу в течение нескольких недель, отказываясь играть роль "лидера-спасителя", который соответствует привычному шаблону правителя в России. Прячась в своей резиденции в Ново-Огаево, только сейчас он начал проводить видео конференции с чиновниками в Москве и регионах, которых бросили самостоятельно разбираться с пандемией. Видео-обращение из бункера создало сюрреалистический портрет, будто лидер говорит с другой планеты. А его подчиненные боятся вернуть его к реальности. Когда Путин наконец обратился к россиянам 29 апреля, он шокировал их своим заявлением: "Самое главное - это люди, их жизнь". Это именно тот принцип, по которому российский президент никогда не жил.

Путин задержал использование больших ресурсов в его распоряжении, чтобы помочь российскому народу включительно со 120 миллиардами фонда суверенного благосостояния и 540 миллиардами долларов золотовалютных резервов. В то время, как другие государства предложили своему населению пакеты помощи, выделяя на это 10-12% ВВП, Кремль оказался готовым потратить на это всего 2,8% от ВВП. Большую часть этой помощи получат государственные предприятия включительно с теми, которые под контролем влиятельных людей с тесными связями в Кремле. Малому и среднему бизнесу, а также миллионам работников частного сектора (около трети рабочей силы в России 40 миллионов человек) пообещали 3% от государственного пакета финансовой помощи. Это может означать полное уничтожение наиболее активного предпринимательского класса и лишение средств к жизни миллионов людей. "Социальное государство" отказалось от своих социальных функций.

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Шевцова пишет, что вместо того, чтобы стать доказательством эффективности работы президента России в разгар пандемии, телевизионное обращение Путина продемонстрировало ничтожность "вертикали власти" в ситуации, когда речь идет о решении таких проблем, как нехватка масок, персонала и больничных коек в регионах. Вопреки ожиданиям, Кремль не готов использовать пандемию для введения в России тоталитарного режима. Существует несколько причин, почему это так: отсутствие каких-либо идей, которые бы могли оправдать жесткое государственное принуждение, бюрократизация управления, страх элит перед репрессивными государственными органами, способность государства контролировать ситуацию через селективное насилие, отсутствие сильной оппозиции и желание Кремля вернуться в клуб развитых стран.

Поэтому хоть COVID-19 дал оправдание для введения репрессивного правления в России, системе не позволил это сделать целый ряд проблем включительно с коррупцией, нехваткой каналов связи, неспособность низших административных звеньев вовремя принимать решения. Российская картинка сегодня отмечается провалом персонализированной власти управлять в кризисной ситуации. Это указывает на катастрофические вещи, которые надвигаются на Россию.

В середине апреля Москва и другие регионы России попытались применить жесткие меры против коронавирус. Но они не смогли найти способ заставить эти методы сработать. К примеру, полиция ввела электронные пропуска в Москве. И это привело к появлению огромных пробок на дорогах. Толпы перед входами в метро только помогали распространению коронавируса. Власть отменила сотни тысяч электронных пропусков, из-за которых в столице возник хаос. Затем регионы России начали закрывать свои границы, что подрывало целостность государства. Федеральные и региональные чиновники начали выдавать противоречивые приказы. Государственная машина оказалась полностью дезориентированной.

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Означает ли этот беспорядок начало кризиса в российской системе? По мнению автора, пока рано об этом говорить. Такой кризис означал бы развал управления. Но российская система продолжает хромать и до сих пор имеет финансовые и репрессивные инструменты. Даже в условиях появления усталости от Путина правящий класс боится неопределенности переходного периода. Он до сих пор ценит лидера, который старается удовлетворить интересы ключевых групп влияния.

Остается неизвестным, что ждет Россию в разгар пандемии. По мнению автора, существует два потенциальных сценария событий, которые зависят от того, как кризис COVID-19 будет развиваться и как на это будет реагировать власть.

Сценарий "новой нормы" забудется, если коронавирус удастся сдержать до конца года. Но даже в таком случае Россия не избежит экономического удара. Эксперты прогнозируют, что если власть не увеличит поддержку экономики, российский ВВП сократится на 10% по итогам 2020 года. Экономическая картинка будет опустошенной, безработица вырастет до 11%. Большая часть малого и среднего бизнеса закроется (около 30% компаний на грани банкротства). Инвестиций будет остро не хватать, а региональные бюджеты будут пусты. Обвал цен на нефть тоже подорвет роль России как глобальной энергетической супердержавы. Российский бюджет тоже не удастся заполнить.

Государственные финансовые ресурсы могут помочь Кремлю не допустить худшее: начало массового голода, закрытие ключевых предприятий и невыплаты зарплат в государственном сектора и пенсий. Но никто не может сказать, как долго жизнь на такой голодной диете можно будет поддерживать.

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Тем временем, равнодушие Кремля к населению может иметь политические последствия. В конце апреля 54% опрошенных жаловались на падение доходов, 23% говорили, что не имеют доходов вообще. Другой опрос выявил, что 47% россиян недовольны действиями правительства. Мрачная непредсказуемость и угроза голода появились в социальном котле. Хотя пандемия усложняет начало массовых протестов, во Владикавказе 2 апреля все же были митинги против сокращений. Это может означать, что население не готово страдать молча. В социальных сетях проходят виртуальные протесты. Единственный выход из ситуации - это дать людям деньги, чтобы помочь им выжить. С распространением вируса региональные правительства в условиях карантина потеряют ресурсы и не будут иметь никаких шансов контролировать ситуацию.

Государство не готово дать россиянам деньги, что повышает протестные настроения. Но перезапуск экономики может усилить распространение коронавируса. Путин приказал начать подготовку к снятию карантина после 12 мая. Тем временем, Россия затаила дыхание, боясь дальнейшего распространения вируса.

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Второй сценарий - более драматичный и его можно условно назвать "битвой за выживание". Согласно с ним, Россия не сможет остановить пандемию в 2020 году и найти баланс между борьбой с болезнью и спасением экономики. Государственные финансы истощатся, после чего начнется тяжелое финансовое падение России, массовый голод и тысячи смертей. Если цена барреля нефти Urals останется ниже 15 долларов, суверенный фонд России будет исчерпан к концу 2021 года. В апреле российской баррель стоил 11,59 долларов.

В придачу к уличным протестам может начаться и раскол среди политических элит. Нельзя исключать роста количества несогласных среди тех, кто сейчас лоялен к Кремлю. Региональные элиты тоже могут отвернуться от центральной власти, которая лишила их один-на-один с пандемией.

Сейчас этот сценарий, по мнению автора, представляется маловероятным. Российский политический класс был покорным на протяжении десятилетий. Однако, страх перед вирусом и провал государства в его обуздании может изменить такое поведение. Смесь из незащищенности политических элит, особенно в уязвимых регионах, и ярости простых людей может стать причиной мощного взрыва.