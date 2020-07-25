В Сан-Паулу из-за пандемии COVID-19 решили перенести карнавал

В Рио-де-Жанейро, где проходит самый большой карнавал в Бразилии, также рассматривают возможность переноса праздника.

В крупнейшем городе Бразилии - Сан-Паулу - из-за пандемии коронавируса решили перенести карнавал, который был запланирован на февраль 2021 года.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство AFP.

«Как школы самбы, так и организаторы карнавальных вечеринок понимают, что организовать карнавал в феврале следующего года невозможно», - заявил в пятницу, 24 июля, мэр города Бруно Ковас.

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Он не назвал новую возможную дату проведения карнавала, однако, предложил конец мая или начало июля следующего года. В Рио-де-Жанейро, где проходит самый большой карнавал в Бразилии, также рассматривают возможность переноса праздника.

Бразилия сейчас занимает второе место в мире по числу инфицированных коронавирусом и умерших от осложнений, вызванных им. Сан-Паулу является эпицентром заболевания в стране - на город приходится почти четверть жертв.

На ежегодный карнавал в Сан-Паулу, где проживают 12 миллионов человек, приезжают десятки тысяч посетителей.

Как сообщал УНИАН, правительство Бразилии прекратило публиковать данные об общем количестве смертей и заражений коронавирусом.

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