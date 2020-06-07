Бразилия закрыла данные по заболеваемости коронавирусом - СМИ

Критики называют это решение попыткой скрыть истинное количество жертв в стране.

Правительство Бразилии прекратило публиковать данные об общем количестве смертей и заражений коронавирусом.

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Как сообщает Deutsche Welle, Министерство здравоохранения Бразилии 5 июня закрыло доступ к сайту, на котором ведомство публиковало ежедневные, еженедельные и ежемесячные данные о заражении и смертности в бразильских штатах.

На следующий день министерство возобновило доступ к этому сайту, но данных об общем количестве заражений в штатах и в целом в стране уже не было. Теперь на сайте показывают только данные за предыдущие 24 часа.

Отмечается, что чиновники пошли на этот шаг после нескольких месяцев критики со стороны экспертов, которые утверждают, что статистика Бразилии неполная, а в некоторых случаях имеют место манипуляции. Критики называют это решение попыткой скрыть истинное количество жертв в стране.

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что показатель общего количества больных и умерших "не является репрезентативным" для текущей ситуации в стране. Кроме того, в окружении Болсонару утверждают, что из некоторых штатов в Министерство здравоохранения поступали данные с преувеличенным количеством жертв.

За последние сутки правительство Бразилии сообщило о 27 тысячах 75 новых случаях инфицирования коронавирусом и 904 смертельных исходах. С их учетом всего в стране официально зарегистрировали 672 тысячи 846 заражений COVID-19 и 35 тысяч 930 жертв, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Бразилия занимает второе место в мире после США по количеству инфицированных и третье место после США и Великобритании по количеству умерших от коронавируса.

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