Президент Франции Эмманюэль Макрон распространил ограничения в передвижении на всю Францию.

Во Франции с 3 апреля усилят карантин для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон, сообщает "Радио свобода".

Школы будут закрыты на три недели, чтобы ослабить третью волну коронавирусной инфекции, которая грозит коллапсом медицинской системы.

В стране введут комендантский час с 19:00 и до 06:00 утра. Гражданам запретят удаляться от дома более чем на 10 километров, пишет Le Monde.

Срок действия ограничений - минимум месяц, начиная с 3 апреля.

Таким образом Макрон расширил на всю страну ограничения, которые уже действуют в Париже, на севере и части юго-востока Франции.

"Мы потеряем контроль, если не будем действовать сейчас. Это лучшее решение для замедления вируса", – пояснил он.

Ситуация с коронавирусом во Франции

С февраля количество ежедневного прироста больных COVID-19 удвоилось и достигло почти 40 тысяч. Всего жертвами эпидемии во Франции стали 95 337 человек. В наиболее пострадавших регионах реанимационные отделения работают на пределе возможностей.

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Автор: Олег Давыгора