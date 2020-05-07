BBC: Мафия делает Италии предложение, от которого после COVID-19 она не может отказаться

В то время, когда коронавирус отбирает жизни, организованная преступность пытается заработать миллионы евро, а многие итальянцы чувствуют, что у них нет другого выбора, кроме как принять жизнь, которую предлагает мафия.

На острове Сицилия брат одного из местных мафиози раздает еду бедным в районе Палермо.

"Люди обступают меня, они плачут, когда говорят со мной по телефону. Они говорят, что их детям нечего есть. Одна молодая женщина звонит мне каждый день. У нее 5 детей и она не знает, как их прокормить", - сказал мужчина журналистам BBC.

Он не признается, что сам принадлежит к мафии. Но говорит, что если быть мафиози означает помогать людям, тогда он "горд быть мафиози". Коронавирус - новое бедствие. Но раздача пакетов с едой нуждающимся - это старая тактика мафии.

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"Цель в том, чтобы заработать доверие и выступить в роли альтернативы государству", - сказал BBC следователь Никола Граттери, который занимается расследованиями против мафии и занимает должность главы прокуратуры в городе Катандзаро в Калабрии. По его словам, итальянская организованная преступность пытается укрепить базу своих сторонников.

Экономика Италии много лет была в плохом состоянии. Уровень безработицы был высоким, а экономика росла медленно. Карантин поставил часть итальянцев на грань отчаяния. Но принимать наименьшую помощь от мафии чрезвычайно опасно.

"Мафия никогда не делает ничего из великодушия. Для них такое понятие просто не существует. Они знают лишь подход, когда рука руку моет", - сказала Енца Рандо, которая работает на организацию по борьбе против мафии.

Сначала преступники ничего не просят за свою помощь. Но они обязательно попросят услугу в замен в определенной форме. Человек по имени Марселло владеет рестораном в центре Палермо, который ему пришлось закрыть в марте. Предприниматель ждет, когда ему сделают предложение, от которого он не сможет отказаться. По его словам, все происходит очень прямолинейно. Член мафии стучит в дверь и предлагает выкупить бизнес. В этот же момент начинаются торги. Потом кто-то перечисляет часть денег на банковский счет, а остальное продавец получает наличными.

"Сейчас мой бизнес тонет. И в такой ситуации, когда кто-то бросает спасательный круг, можно или утонуть со своими идеалами, или же плыть", - сказал бизнесмен.

Но бывший сицилийский мафиози Гаспаре Мутоло подчеркивает, что рано или поздно мафия вернется, чтобы забрать свое. Мутоло стал ключевым свидетелем в десятках уголовных дел.

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"Именно так я обычно и работал. Я всегда старался быть приятным, казаться щедрым. Я никогда не демонстрировал своих истинных мыслей. Но поверьте, я был преступником, который убил более 20 человек", - сказал Мутоло.

Он общался с журналистами BBC из тайного места, где его защищает полиция. Бывший преступник целыми днями рисует. На его картинах часто можно увидеть щупальца мафии, которые тянутся к общинам. Мутоло рассказывает, что когда он "помогал" нуждающейся семье, всем было плевать, кто он на самом деле.

"Когда ваши дети плачут, потому что на столе нет еды, или когда ваш бизнес вот-вот обанкротится, вы не думаете о последствиях получения помощи от плохих людей. Вы думаете о выживании", - пояснил он, добавив, что позже во время местных выборов он подходил к людям, которым помог и говорил: "Ciao bella, помнишь меня? Я помог тебе, когда тебе было это нужно. Теперь мне нужна твоя помощь. И все, что я прошу - это проголосовать за вот этого кандидата".

По словам Мутоло, у мафии есть выделенные деньги, которые тратят в случае начала кризиса.

"Они гораздо эффективнее, чем государство, когда нужно помогать нуждающимся", - сказал бывший преступник.

Антонио и его жена Франческа держат мясную лавку в небольшом городе в Апулии на юге Италии, который пострадал от карантина. Несколько дней назад один из постоянных клиентов пришел и предложил займ наличными, чтобы помочь их бизнесу.

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"Мы посмотрели друг другу в глаза. Наши сердца замерли, мы сразу осознали, что происходит", - сказал Антонио.

Он и его жена отказались от предложения. Но займы - это ядро бизнеса мафии. По словам Граттери, банды дают деньги, а потом "начинается медленная агония".

"Конечная цель мафии не заработать деньги, а захватить бизнес, чтобы отмывать через него деньги", - пояснил он.

С начала карантина количество обращений к линии помощи в Италии, которая поддерживает жертв вымогательства, выросло на 100%. Особенно звонков стало больше от малого бизнеса.

"Если правительство Италии не сможет помочь этим людям, они попадут в объятия мафии", - сказал Аттилио Симеоне, который работает на линии помощи.

Из-за пандемии коронавируса мир оказался на пороге крупнейшего обвала со времен Великой депрессии. И много итальянцев будут в затруднительном положении.

"Это наиболее благоприятное время для мафии. Сейчас главное - это время", - сказала Енца Рандо.

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Она, как и многие эксперты в сфере борьбы с мафией, призывает правительство Италии сделать безопасные займы доступными для людей и бизнеса раньше, чем мафия предложит им свою наличность. Рим говорит, что готов одолжить нуждающимся бизнесменам до 25 тысяч евро. Но владелец ресторана Марселло не собирается просить ссуду у правительства.

"Ее будет невозможно вернуть. Все магазины, которые откроются, будут вынуждены придерживаться правил социального дистанцирования. Это значит меньше клиентов и меньше денег", - пояснил он.

По его словам, все владельцы ресторанов, которых он знает, думают так же. Они думают, что продать свой бизнес мафии быстро и без лишних вопросов - это лучший выбор для них.