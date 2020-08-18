Во Франции спецназ полиции будут следить, чтобы люди носили маски

Такое решение появилось после протестов против требования обязательно одевать маску в общественных местах.

На фоне роста количества зараженных коронавирусом во Франции, более сотни офицеров отряда специального назначения полиции отправятся в муниципалитет Марсель на юге страны. Там они будут следить, чтобы местные жители обязательно носили маски на улице.

Читайте такжеBloomberg: Вторая волна COVID-19 в Европе еще НЕ началась, но ее Возможные причины уже заметны Об этом пишет Newsweek , напоминая, что еще с июля во Франции действует требование обязательно одевать маску в общественных помещениях. Однако, начиная с 13 июля, количество больных COVID-19 в стране стремительно растет. Это продолжается уже пять недель подряд. Также в стране уже четвертый день растет ежедневное количество новых случаев. Об этом свидетельствуют данные ВОЗ.

Правительство отправило 130 офицеров специального отряда полиции в муниципалитет Марсель, где маски стали обязательными на всех рынках и в некоторых районах. Пресс-секретарь правительства Франции Габриэль Атталь подтвердил: "Мы укрепляем меры контроля пользования масками".

Newsweek объясняет, что офицеры, которых отправили в Марсель, принадлежат к специальному отряду Compagnies Républicaines de Sécurité (CRS). Он обычно занимается борьбой с уличными беспорядками. Но во времена пандемии отряд будет патрулировать улицы и следить, чтобы французы носили маски.

"Мы не сможем приставить к каждому французу офицера полиции. Это вопрос добросовестности и ответственности граждан. Мы должны бояться не штрафа, а вируса", - сказал Атталь.

Читайте такжеКитай будет дарить вакцину от COVID-19 вместо панд С 21 июля во Франции обязательно одевать маску в помещении. А с 10 августа все жители Парижа, которым больше 11 лет, обязаны надевать защиту на лицо в людных местах на улице. Нарушителей будут штрафовать на 135 евро. Если же кто-то нарушит правила маски более трех раз в месяц, его ждет заключение на полгода.

Решение отправить офицеров CRS в Марсель появилось после волны протестов против масок. Группы людей во Франции также бойкотируют определенные магазины, которые требуют, чтобы клиенты обязательно надевали маски.

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Перевод: Лесь Дымань