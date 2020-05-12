ВОЗ: у нас до сих пор нет ничего, что позволило бы "убить" COVID-19
Всемирная организация здравоохранения убеждена в «положительной тенденции» лечение коронавируса, но заметила, что сейчас мир до сих пор не имеет лекарств против COVID-19.
Об этом сообщает Reuters.
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Сейчас ВОЗ поддерживает изучение четырех-пяти наиболее перспективных препаратов.
«У нас есть некоторые методы лечения, которые, очевидно, находятся еще на ранних этапах исследования. Они ограничивают тяжесть и продолжительность болезни. Но мы не имеем ничего, чтобы позволило бы «убить» или остановить вирус», – говорится в заявлении ВОЗ.
В организации добавили имеющиеся потенциально положительные данные, но «нужно больше данных, чтобы быть на 100% уверенными в том, чтобы сказать о лечении».
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