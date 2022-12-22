В Копенгагене заверили, что и дальше будет оказывать помощь украинскому народу.

Правительство Дании выделило новый пакет помощи Украине. Речь идет об около 43 миллионах долларов, которые потратят на покупку оружия и оборудования.

"Борьба Украины за свободу - это также наша и Европы борьба за свободу. Именно поэтому правительство вместе с партиями в парламенте приняло решение о выделении Украине еще 300 млн датских крон", – заявил министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен.

В минобороны страны отметили, что деньги выделят из бюджета датского оборонного ведомства и передадут Международному фонду для Украины, который занимается Лондон.

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При этом Эллеманн-Йенсен заверил, что Копенгаген дальше будет оказывать финансовую, военную и гуманитарную помощь украинскому народу.

Позиция Дании по войне в Украине - что известно

Копенгаген не остает в помощи Киеву в борьбе с российскими захватчиками. Так, 1 сентября стало известно, что президент Владимир Зеленский провел встречу с главой МИД Дании Эппе Кофодом. По итогам встречи Копенгаген пообещал передать для ВСУ зимнюю форму и одежду.

Кроме того, Дания согласилась присоединиться к восстановлению объектов инфраструктуры в Николаевской области.

Также Дания вместе со Словакией, Норвегией и Германией подписали письмо о намерении совместно сделать финансовый взнос для производства и передачи Украине словацких самоходных артиллерийских установок Zuzana 2.

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