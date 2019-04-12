Королева Дании лично открыла новый загон для панд, прибывших из Китая (фото, видео)
13:17, 12 апреля 2019Спасение видов
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Праздничную церемонию посетили десятки людей.
Королева Дании Маргрете II открыла вольер с вновь прибывшими животными в Копенгагенском зоопарке.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Праздничную церемонию посетили десятки людей.
Обоих панд Поднебесная заняла. И не бесплатно, а за 1 миллион евро в год.
В Копенгагенском зоопарке построили для новых жильцов специальный дом, спроектированный немецким архитектором. Конструкция, где панды будут жить следующие 15 лет, обошлась датчанам в 21 млн евро.
Королева Дании лично открыла новый загон для панд, прибывших из Китая
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