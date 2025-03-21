Боец UFC Конор Макгрегор официально заявил о своей кандидатуре на пост президента Ирландии, пообещав отстаивать интересы страны, в частности в вопросах миграции. Об этом он заявил в четверг, вскоре после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, пишет The Hill.
Макгрегор решил баллотироваться как оппонент Европейского миграционного пакта, который направлен на упрощение процедур пограничного контроля и ускорение предоставления убежища в пределах ЕС.
"Следующие президентские выборы должны состояться до 11 ноября 2025 года. Кто еще будет противостоять правительству и выступать против этого законопроекта? Любой другой кандидат в президенты, которого они будут пытаться выдвинуть, не будет оказывать им сопротивления. Я буду сопротивляться!" - написал он в четверг на платформе X.
Он также предложил вынести вопрос имплементации пакта на референдум, вместо того чтобы его принимали только Палата Oireachtas и президент.
"Как президент, я бы вынес этот законопроект на референдум. Хотя я сильно выступаю против этого пакта, это не мой выбор или выбор правительства. Это выбор народа Ирландии! Всегда", - отметил он.
"Это настоящая демократия! Мне также было бы интересно услышать, как наши чиновники так горячо соглашаются с этим пактом. Я хотел бы услышать дебаты! Затем голосование!" - добавил он.
Хотя Макгрегор никогда не занимал политических должностей, он получил благосклонность Трампа, который в понедельник принял его в Овальном кабинете и принял участие в совместных фотосессиях.
Рекордсмен UFC решил отложить свое возвращение к боям ради политической борьбы. Он заявил:
"Ирландия, выбор за тобой, и он легкий. Голосуй за меня как за своего президента, и мы ВОССТАНОВИМ ИРЛАНДИЮ ВМЕСТЕ".
Политические амбиции Макгрегора
Еще в сентябре боец намекал на возможное участие в выборах, заявляя, что хотел бы изменить систему управления страной и поставить под вопрос полномочия нижней палаты парламента - Dáil Éireann.
"Как президент я имею полномочия созывать Dáil, а также распускать его. Это было бы моим полномочием как президента. Я очень хорошо знаю. Ирландии нужен активный президент, который будет полностью занят народом Ирландии. Это я. Я - единственный логичный выбор. 2025 год приближается", - добавил он.