Джон Акилино заявил, что действия Китая в Южно-Китайском море были опасными и дестабилизирующими.

Китай быстро становится все более агрессивным в своей риторике и действиях в Азии, заявил уходящий глава Индо-Тихоокеанского командования США, в то время как госсекретарь Энтони Блинкен направляется в страну для переговоров с высокими ставками.

"Мы все должны понимать, что все движется очень быстро. Наращивание военной мощи, несмотря на плохую экономику, усиление повествования о том, что все, что находится внутри 10-пунктирной линии, является суверенной территорией Китая, а затем действия, направленные на принуждение", - заявил во вторник репортерам в Токио адмирал Джон Акилино, пишет Bloomberg.

Его комментарии прозвучали на фоне стремления США создать сеть отношений с партнерами по всему региону для противодействия Китаю - шаг, который был осужден Пекином. В то же время Блинкен собирается использовать свою первую поездку в Китай с середины 2023 года, чтобы выразить обеспокоенность США по поводу китайских компаний, оказывающих поддержку российской военной машине, и попытаться избежать подрыва связей Вашингтона с Пекином.

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В заявлении Министерства иностранных дел, опубликованном во вторник, Китай начал самую жесткую на сегодняшний день атаку на жалобы США на избыточные промышленные мощности, сигнализируя, что Блинкену, возможно, предстоит несколько трудных переговоров во время его визита, который продлится со среды по пятницу.

Акилино, который готовится уйти в отставку после трех лет работы на региональной должности, контролирующей 380 000 человек, заявил, что действия Китая в Южно-Китайском море были опасными и дестабилизирующими. Напряженность возросла вокруг Второй отмели Томаса, где на Филиппинах находится севший на мель корабль времен Второй мировой войны, а китайские корабли использовали водометы, чтобы блокировать филиппинские военные миссии, которые меняют и пополняют запасы войск на судне.

Он также раскритиковал Китай за "все более агрессивный план кампании принуждения и давления" вокруг Тайваня, включая усиление морского патрулирования и продолжающееся пересечение центральной линии, призванное предотвратить просчеты. Блинкен также, вероятно, вновь заявит о поддержке Тайваня США перед инаугурацией Лай Цзин-дэ на посту президента в мае, что может спровоцировать ответную реакцию Пекина.

Китай набросился на премьер-министра Японии Фумио Кисиду после его визита в Вашингтон в этом месяце, где он укрепил связи с США и принял участие в первом трехстороннем саммите с Филиппинами. Военные Пекина также раскритиковали "некую нерегиональную страну" за создание "небольших группировок", которые, по их словам, были "безответственными и чрезвычайно опасными".

Напряженность между Китаем и США

США готовят проект санкций, которые грозят отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы. Вашингтон надеется, что такие рычаги остановят коммерческую поддержку Пекином российского военного производства, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на ознакомленных людей.

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