Количество умерших от коронавируса в мире превысило 200 тысяч человек

В лидерах по количеству зараженных остаются США - там выявлено более 924 тыс. случаев заболевания.

По подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 2,8 млн случаев заражения коронавирусом. Число жертв COVID-19 превысило 200 тыс. человек.

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В лидерах по количеству зараженных остаются США - там выявлено более 924 тыс. случаев заболевания. В топ-5 также вошли Испания (более 223 тыс. заболевших), Италия (свыше 195 тыс.), Франция (более 159 тыс.), Германия (более 155 тыс.).

В Украине зафиксировано 8125 случаев коронавирусной болезни COVID-19. По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 25 апреля в Украине 8125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 478 новых случаев.