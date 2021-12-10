Президент убежден, что перед внешней угрозой оппозиция и власть должны иметь единую позицию.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нельзя нагнетать ситуацию по поводу наступления войск Российской Федерации.

Об этом он заявил в интервью на телеканале "1+1".

"Я об этом откровенно говорил и нашим европейским коллегам. Они все говорят: Россия очень мощная. Она сильна. А кто ее такой делает? Все вы, когда вы боитесь этих вызовов. Вы все говорите об этом медийно. А потом президент РФ верит в то, что Россия может делать то, что она хочет... Мы сами это делаем... Неужели мы, когда мы внутри Украины говорим: "Что мы можем против России? Ругаемся! Оппозиция [говорит] одно, провластные силы - другое. У нас разные позиции", – сказал Зеленский.

По его мнению, если кто-то в Украине говорит, что якобы войска Путина через два часа могут быть в Киеве, и когда россияне видят, что внутри Украины мощности нет, то у президента РФ создается впечатление, что российские войска действительно за два часа могут добраться в столицу Украины.

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"Мы сами постоянно так делаем. Мы сами постоянно делаем культ. Вот что происходит. И так и боящиеся европейцы. Так и Соединенные Штаты советуются с теми или иными странами Европейского Союза", - сказал Зеленский.

"Мы сделали все, чтобы Россия на сегодняшний день сказала Соединенным Штатам Америки, что "мы не собираемся вторгаться!", - заявил Зеленский.

Возможная агрессия РФ - справка УНИАН

31 октября в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную озабоченность в правительственных кругах США и Европы.

Также в начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных в границу с Украиной.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Российская Федерация разместила у границ Украины и на оккупированных территориях в Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей 115 тыс. военнослужащих.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Автор: Виталий Саенко