Цель состоит в том, чтобы заставить российских лидеров опасаться долгой войны, написали в журнале.

Предоставление достаточной поддержки Украине для отражения продолжающегося наступления России имеет важное значение, но это не положит конец войне. Чтобы положить конец войне на приемлемых условиях, необходимо нечто большее: нужно убедить Россию, что она проиграет. Такое мнение выразил доцент кафедры политологии Университета штата Джорджия Дэн Альтман в американском журнале Foreign Affairs.

"Западная стратегия не должна основываться исключительно на определении непосредственной потребности Украины в оружии. Акцент на настоящем понятен, поскольку Украина борется за сдерживание российских сил на нескольких фронтах, но этого никогда не будет достаточно. Если российские лидеры верят, что в конце концов они победят, то они продолжат борьбу. Изменение долгосрочных расчетов Москвы так же важно, как и победа в сегодняшних битвах", - отметил эксперт.

По его мнению, цель состоит в том, чтобы заставить российских лидеров опасаться долгой войны, а для этого Запад должен подготовиться к войне, которая может продлиться еще много лет: инвестировать в расширение производства оружия и боеприпасов и убедить РФ в том, что он в ближайшие годы превзойдет Россию в этом направлении.

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"Ключом к окончанию войны является изменение ожиданий Москвы относительно того, как ее военные усилия будут развиваться через три, пять и даже восемь лет. Влияние на представления, существующие в умах российских лидеров, должно стать основной целью западной стратегии. Хотя не существует панацеи, которая немедленно изменит эти ожидания, можно сделать больше, чтобы начать разрушать российский оптимизм", - считает автор.

Указывается, что Москва считает, что она может пережить готовность Украины воевать или, что более вероятно, готовность Запада поддержать военные усилия Украины:

"Пока они верят, что поддержка Запада со временем уменьшится, маловероятно, что они откажутся от своих амбиций по завоеванию новых территорий Украины. Следовательно, Запад должен наглядно доказать, что его стойкость превосходит ожидания России".

По мнению политолога, инвестиции в производство оружия будут сильным сигналом стойкости Запада, который может сократить войну. Он уверен, что именно подготовка к длительной войне в Украине является ключом к ее предотвращению:

"Совокупная экономика НАТО в десятки раз превышает российскую. Это займет время, но НАТО сможет сравниться и в конечном итоге превзойти объемы производства вооружений в России по приемлемой цене… Украина сможет победить только тогда, когда российские лидеры будут беспокоиться о том, как будет развиваться война в ближайшие годы. Запад должен инвестировать в производство достаточного количества оружия и боеприпасов, чтобы посеять этот страх в Москве".

Как победа в Украине резко усилит РФ - аналитика

Напомним, в Атлантическом совете (Atlantic Council, американский аналитический центр) пришли к выводу, что победа России над Украиной изменит геополитическую ситуацию, значительно укрепив РФ в военном, экономическом и стратегическом отношениях, а также серьезно ослабив Запад.

Отмечалось, что российская и украинская армии в настоящее время являются крупнейшими и наиболее грозными боевыми силами в Европе. Если Путин победит в Украине, он будет контролировать их обоих. Кроме того, Россия также получит во владение обширные запасы военной техники Украины, начиная от запасов артиллерийских снарядов и ударных беспилотников и заканчивая поставляемыми Западом танками и ракетными системами. Еще контроль над Украиной позволит России реинтегрировать огромный украинский военно-промышленный комплекс, а также значительно улучшит финансовое положение РФ.

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