Аналитики предупреждают, что Путин после возможной победы в Украине не остановится.

Победа России над Украиной изменит геополитическую ситуацию, значительно укрепив РФ в военном, экономическом и стратегическом отношениях, а также серьезно ослабив Запад. Такой вывод сделали в Атлантическом совете (Atlantic Council, американский аналитический центр).

"Столкнувшись с такими исключительно благоприятными обстоятельствами, было бы заблуждением полагать, что победивший Путин просто остановится и не пойдет дальше, - говорится в публикации. - Российская армия явно не смогла оправдать свою раздутую довоенную репутацию на Украине, но тем не менее было бы безрассудно недооценивать военный потенциал Москвы".

Указывается, что, возможно, Путин сейчас находится в более сильной позиции по сравнению со своими "медленно перевооружающимися западными противниками".

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"Победа в Украине еще больше усилит эту и без того тревожную ситуацию. разрыв в военных возможностях, - говорится далее в статье. - Российская и украинская армии в настоящее время являются крупнейшими и наиболее грозными боевыми силами в Европе. Если Путин победит в Украине, он будет контролировать их обоих. В то время как многие украинские солдаты, несомненно, продолжат вести партизанскую войну или попытаются перегруппироваться за границей, победившая Россия будет стремиться быстро мобилизовать сотни тысяч украинцев на военную службу, как она уже сделала в районах Украины, находящихся под контролем Кремля. Помимо значительного увеличения численности личного состава, Россия также получит во владение обширные запасы военной техники Украины, начиная от запасов артиллерийских снарядов и ударных беспилотников и заканчивая поставляемыми Западом танками и ракетными системами".

Также отмечается, что контроль над Украиной позволил бы России реинтегрировать огромный украинский военно-промышленный комплекс:

"Такое увеличение добычи позволит России быстро оправиться от тяжелых потерь в украинской кампании и позволит Москве преодолеть многие препятствия, созданные западными санкциями".

Кроме того, завоевание Украины значительно улучшит финансовое положение России и усилит способность Москвы определять мировые дела, добавляют аналитики:

"Кремль приобретет значительные неиспользованные энергетические запасы Украины, а также минеральные активы на триллионы долларов. Между тем, знаменитая украинская житница позволит России практически в одночасье утвердиться в качестве доминирующей силы на международных сельскохозяйственных рынках. Путин уже продемонстрировал свою готовность использовать глобальную продовольственную безопасность в качестве оружия, блокируя украинские порты на Черном море. Контроль над украинским сельским хозяйством предоставит Кремлю новые мощные инструменты для вознаграждения союзников и наказания противников".

При этом эксперты предположили, где "окрепший и осмелевший" Путин может нанести следующий удар после Украины:

"Кремлевский диктатор ясно дал понять, что рассматривает нынешнюю войну как имперское стремление вернуть "исторически русские земли". Помимо Украины, существует более десятка других стран, включая Финляндию, Польшу, страны Балтии, Беларусь и Молдову, которые когда-то были частью Российской империи и, следовательно, соответствуют путинскому определению "исторически России". Все они станут потенциальными целями".

По мнению аналитиков, мало что указывает на то, что Путин каким-либо образом запуган Западом, на самом деле все наоборот:

"Российский правитель оказался настолько искусным в запугивании своих врагов, что спустя почти два с половиной года после крупнейшего европейского вторжения со времен Второй мировой войны партнеры Киева по-прежнему озабочены предотвращением эскалации и продолжают вводить абсурдные ограничения на способность Украины защитить себя. Такое управление эскалацией рискует повлечь за собой такие же трагические последствия. Если Россия продолжит расширять войну, единственное, чего западные лидеры не смогут сделать, - это заявить, что их не предупреждали".

В Атлантическом совете уверены, что вероятная победа России в Украине подготовит почву для еще более смелых актов международной агрессии, и единственный способ избежать этого катастрофического исхода - убедиться, что российское вторжение в Украину закончится поражением РФ.

Потери России в Украине на 12 июня

Напомним, общие боевые потери России в Украине с 24 февраля 2022 года предварительно составляют около 521 830 человек личного состава. За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 980 российских оккупантов.

Кроме того, РФ потеряла на поле боев не менее: танков - 7911, боевых бронированных машин - 15187, средства ПВО - 844, БПЛА оперативно-тактического уровня - 11042.

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