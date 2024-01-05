Снаряды упали в море к югу от разграничительной линии между странами.

Северная Корея выпустила около 200 артиллерийских снарядов недалеко от южнокорейского пограничного острова Йонпйон у западного побережья полуострова. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи приказал жителям эвакуироваться в приюты. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя округа.

Он сообщил, что снаряды упали в море к югу от разграничительной линии между странами. В результате обстрелов не пострадали ни военные, ни гражданские.

Издание отмечает, что КНДР таким образом усиливает давление на Сеул после того, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что объединение с соседями невозможно, поскольку "Сеул объявил Пхеньян "главным врагом".

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Как известно, граница между КНДР и Южной Кореей была проведена в одностороннем порядке силами под руководством США после Корейской войны. В ноябре 2010 года остров с населением около 2000 человек, в том числе сотни военнослужащих, подвергся первому нападению на южнокорейскую землю после окончания Корейской войны. Тогда Северная Корея обстреливала цели более часа, убив двух мирных жителей и двух морских пехотинцев. Было повреждено почти 300 зданий.

Отношения между Южной Кореей и КНДР - последние новости

В декабре Южная Корея вывела на орбиту "спутник-шпион". Это стало "зеркальным ответом" на действия КНДР, запустившей аналогичный спутник месяцем ранее.

Также УНИАН сообщал, что КНДР вернула войска и оружие для открытия пограничных постов с Южной Кореей. Сеул пообещал принять соответствующие меры, намекая на восстановление южнокорейских пограничных постов вблизи границы.

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