К 2025 году Сеул планирует вывести на орбиту пять "спутников-шпионов".

В пятницу, 1 декабря 2023 года, Южная Корея вывела на орбиту собственный "спутник-шпион". Это стало "зеркальным ответом" на действия КНДР, которая запустила подобный спутник в ноябре.

Как пишет Bloomberg, спутник запустили с помощью ракеты-носителя SpaceX Falcon 9. Он стартовал в 10:19 (по местному времени) с базы космических сил Ванденберг. Это первый произведенный Южной Кореей разведывательный спутник.

Ранее Южная Корея полагалась в вопросах космической разведки на США. Однако теперь страна стремится наращивать свои собственные разведывательные возможности. К 2025 году Сеул планирует вывести на орбиту пять "спутников-шпионов".

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"США не делятся всеми спутниковыми снимками, которые хотят получить корейцы", – отметил профессор аэрокосмической техники в Корейском институте передовых наук и технологий Квон Седжин.

Ожидается, что запущенный Южной Кореей спутник будет гораздо более эффективным, чем северокорейский зонд, который, вероятно, имеет элементарную оптическую систему. По мнению ряда экспертов, она обеспечивает изображения с более низким разрешением, в сравнении со снимками с коммерческих спутников.

"По словам представителя Южнокорейской программы оборонных закупок, на сеульском спутнике установлен телескоп с электрооптическими/инфракрасными датчиками. Как сообщила в конце ноября газета DongA Ilbo, он способен идентифицировать объекты размером до 30 сантиметров, а его разрешающая способность примерно в 100 раз выше, чем у спутника Северной Кореи", – сказано в материале.

"Спутник-шпион" КНДР

22 ноября в КНДР аявили, что вывели на орбиту новый "спутник-шпион". СМИ писали, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын уже получил снимки американских военных объектов на Гуаме.

Кроме того, Пхеньян заявлял, что "спутник-шпион" сделал снимки таких важных объектов как Белый дом, Пентагон и военно-морская база США.

СМИ также писали, что 24 ноября спутник запечатлел военные базы США и Южной Кореи в районе Сеула, а также близ городов Мокпо, Кунсан, Пхентхэк и Осан.

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