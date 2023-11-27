Сеул пообещал принять соответствующие меры, намекая на восстановление южнокорейских пограничных постов вблизи границы.

Северная Корея, похоже, направила солдат и оружие для охраны постов возле границы, которые были закрыты в соответствии с соглашением 2018 года с Южной Кореей, поскольку напряженность в отношениях между соседями обострилась после недавнего запуска Пхеньяном спутника-шпиона.

Южнокорейские военные заметили активность возле постов в демилитаризованной зоне с конца прошлой недели, говорится в заявлении министерства обороны в понедельник, пишет Bloomberg.

На изображениях, предоставленных министерством, видно несколько солдат возле небольших постов внутри демилитаризованной зоны, устанавливающих оружие.

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Согласно заявлению, Сеул пообещал принять соответствующие меры, намекая на восстановление южнокорейских пограничных постов вблизи границы. Военные Южной Кореи также обнаружили увеличение активности береговой артиллерии Северной Кореи.

Напряжение между Южной Кореей и КНДР

Северная Корея взорвала 10 из 11 охранных постов внутри демилитаризованной зоны после саммита около пяти лет назад между лидером Ким Чен Ыном и тогдашним президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, который привел к соглашению о снижении напряженности в хорошо укрепленной демилитаризованной зоне.

Нынешний президент Юн Сок Ёль, консерватор, скептически отнесся к соглашению, заключенному его предшественником, который выступал за сближение с Пхеньяном. Правительство Юна на прошлой неделе приостановило выполнение части соглашения 2018 года после того, как Северная Корея вывела на орбиту спутник-шпион, а Сеул возобновил разведывательные полеты вблизи границы, которые были приостановлены в соответствии с соглашением. Затем Северная Корея объявила, что намерена полностью отказаться от соглашения.

После двух неудачных попыток в этом году режим Кима на прошлой неделе запустил ракету, которая вывела на орбиту спутник-шпион. Хотя Северная Корея приветствовала последнюю миссию как успешную, из внешнего мира не поступило никаких указаний на то, действительно ли зонд работает.

Хотя официальные лица в Сеуле полагают, что северокорейский шпионский спутник будет в лучшем случае элементарным, он может помочь Пхеньяну уточнить свои цели, поскольку он развертывает новые ракеты, предназначенные для нанесения ядерных ударов по Южной Корее и Японии, где находится основная часть американского военного персонала.

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