По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, в 2023 году Украина произвела втрое больше боеприпасов, чем в прошлом году.

Украинский оборонно-промышленный комплекс в 2023 году значительно нарастил производство боеприпасов, в частности минометных мин и артиллерийских снарядов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

"Всех волнует производство боеприпасов. У нас уже есть значительный рост по номенклатуре минометных выстрелов в 42 раза. У нас есть рост по артиллерийским снарядам – почти в три раза. И работаем чтобы расти дальше. Сдерживает дефицит взрывчатых веществ - порохов, дефицит не только в Украине, но и в глобальном мире", - сказал Камышин.

По его словам, в этом году Украина увеличила производство втрое по сравнению с прошлым годом. При этом в следующем году планируется увеличить способности в шесть раз.

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Кроме того, министр отметил, что сейчас доля частных компаний в производстве оружия увеличивается и приближается к доле государственных предприятий. Раньше в этой отрасли была государственная монополия.

Производство оружия в Украине

В декабре стало известно, что Украина договорилась с компаниями в США о производстве 155-мм снарядов.

Позже глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина входит в 2024 год с готовым планом закупки дронов.

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