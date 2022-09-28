Технические характеристики ракеты неизвестны.

КНДР совершила запуск баллистической ракеты накануне визита вице-президента США Камалы Харрис в Южную Корею и совместных военных учений двух государств.

Информацией об этом поделилось издание Yonhap со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов.

Пуск ракеты осуществили в среду, 28 сентября. Ее технические характеристики либо неизвестны, либо не раскрываются широкой общественности. Ракету выпустили в акватории Японского моря.

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Напомним, три дня назад Северная Корея совершила еще один пуск. Она выстрелила баллистической ракетой малой дальности, которую тоже направили в Японское море. Тем временем американские и южнокорейские военные предупреждали, что КНДР может провести похожее "мероприятие". США и Южная Корея зафиксировали подготовку к испытанию баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ) в портовом городе Синпхо, провинция Хамгён-Намдо.

Визит вице-президента США в Южную Корею: что известно

Камала Харрис посетит полуостров на этой неделе и встретится с лидерами Японии и Южной Кореи. Она отправится в демилитаризированную зону между КНДР и Южной Кореей. Здесь вице-президент встретится с военнослужащими, посетит несколько объектов и прослушает оперативный брифинг от американского командования.

В пятницу американский авианосец впервые за четыре года прибыл в Южную Корею и присоединился к другим кораблям для участия в совместных учениях.

Северная Корея осудила развертывание сил США и грядущие тренировки с участием военных двух стран. В Пхеньяне назвали это репетицией войны и свидетельством враждебной политики Вашингтона и Сеула.

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