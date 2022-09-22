Минобороны выступило с заявлением, в котором отрицает, что когда-либо страна продавала оружие РФ.

Северная Корея никогда не поставляла оружие или боеприпасы России и не планирует этого делать.

Об этом говорится в заявлении представителя Минобороны КНДР, передает Reuters.

"Недавно США и другие враждебные силы говорили о "нарушении резолюции" Совбеза ООН, распространяя "слухи о торговле оружием" между КНДР и Россией... Мы никогда раньше не экспортировали оружие или боеприпасы в Россию, и мы не планируем их экспортировать", - говорится в заявлении.

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При этом в ведомстве заявили, что Пхеньян не признает санкций против России, которые были введены за ее нападение на Украину.

Заместитель представителя Госдепартамента США Ведант Пател ранее заявил, что Россия "занимается закупкой миллионов ракет и артиллерийских снарядов у Северной Кореи для использования в Украине".

Назвав это "потенциальной закупкой", представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби позднее уточнил, что "нет никаких признаков того, что закупка была завершена, и, конечно, никаких признаков того, что это оружие используется в Украине".

Любое соглашение по закупке оружия у Северной Кореи является нарушением резолюций ООН, направленных на запрет распространения оружия из Пхеньяна.

Как сообщал УНИАН, военный эксперт Олег Жданов раскрыл основные характеристики иранских беспилотников Shahed 136, которые начали активно использовать российские военные на войне в Украине.

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