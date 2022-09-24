Это происходит на фоне визита вице-президента США Камалы Харрис в Южную Корею.

Северная Корея может готовиться провести испытания баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ). Это произойдет на фоне визита вице-президента США Камалы Харрис в Южную Корею.

Соответствующая информация поступила от изданий Yonhap и Reuters.

Корейские журналисты послались на анонимный источник в южнокорейской армии. Военные зафиксировали приготовления к испытанию в портовом городе Синпхо, провинция Хамгён-Намдо. Это совпадает со сведениями из отчета американского аналитического центра, который основан на свежих спутниковых снимках.

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В канцелярии президента Южной Кореи Юн Сук Еля заявили, что глава государства знает о действиях, которые могут быть подготовкой к провокациям, включая испытание БРПЛ. О подобных шагах Северной Кореи предупреждал и высокопоставленный представитель администрации США. На брифинге в пятницу, 23 сентября, он заявил, что возможны ядерные испытания и другие провокации. Однако конкретных прогнозов у Штатов на тот момент не было.

Визит вице-президента США в Южную Корею: что известно

Камала Харрис посетит регион на следующей неделе и встретится с лидерами Японии и Южной Кореи.

В пятницу американский авианосец впервые за четыре года прибыл в Южную Корею и присоединился к другим кораблям для участия в совместных учениях.

Северная Корея осудила развертывание сил США и грядущие тренировки с участием военных двух стран. В Пхеньяне назвали это репетицией войны и свидетельством враждебной политики Вашингтона и Сеула.

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