Украину заверили в поддержке.

Главы дипломатии Евросоюза и США отреагировали на очередной массированный обстрел Украины российскими оккупантами.

Как отметил Госсекретарь США Энтони Блинкен, сегодня РФ в очередной раз вынудила миллионы украинцев пройти в укрытия, нанеся массированный удар.

"Продолжающиеся атаки на инфраструктуру призваны держать гражданское население Украины в холоде и темноте. Эта ужасающая тактика не сломит решимости Украины и ее партнеров", – написав Блинкен.

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Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал атаки "жестокими и бесчеловечными" и заверил Украину в поддержке.

"Решительно осуждаем новые преступные нападения России на гражданских лиц и критическую инфраструктуру в Украине: массовые отключения электроэнергии, также в Молдове. Лишение миллионов электроэнергии, воды и отопления зимой является жестоким и бесчеловечным. Поддержка ЕС для Украины и Молдовы продолжается", – написал он.

Массированная ракетная атака по территории Украины 23 ноября

Днем 23 ноября российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Президент Украины Владимир Зеленский информировал об использовании врагом 67 ракет. Известно, что в целом украинские защитники сбили 51 ракету. Над столицей зафиксировали 31 российскую ракету, из них 22 было сбито.

По информации главы Нацполиции, зафиксировано попадание ракет в 16 объектов инфраструктуры на территории Украины. После обстрела по всей стране применили аварийные отключения электроэнергии.

Министр внутренних дел Денис Монастырский информировал о попадании ракет в три жилых многоэтажки на территории страны и 10 погибших. В Киевской области местные власти информировали о 35 пострадавших, из них 31 – в Вышгороде.

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